Цены на нефть находятся под давлением на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Вместе с тем завтра будет опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы рассчитывают увидеть первые результаты соглашения о сокращении добычи. В странах, которые освобождены от исполнения этого соглашения – Иране, Венесуэле, производство нефти, вероятно, также сокращается. В краткосрочной перспективе котировки Brent вернутся к отметке 63 долл./барр.
В краткосрочной перспективе котировки Brent вернутся к отметке $63
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