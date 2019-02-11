Пятница преподнесла российским активам сразу тройной позитив:

— Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на отметке 7.75% годовых. Но риторика регулятора стала мягче – ориентир с «целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки» сместился на «решения по ключевой ставке»,

— Германия и Франция объявили о консенсусном предложении поправок в газовую директиву ЕС, которые благоприятны для газопровода «Северный поток – 2»,

— агентство Moody's объявило о повышении суверенного рейтинга России на 1 ступень до «Ваа3/Стабильный». Данное решение стало возможным даже несмотря на то, что аналитики агентства видят «достаточно высокую вероятность» дальнейших санкций со стороны Конгресса США в ближайшие месяцы.

Позитивная реакция на данные новости также обозначилась уже в пятницу. Курс USD/RUB после резкого рывка вниз в самом конце сессии зафиксировал отметку 65.44 (-0.8%), вернув себе звание самой крепкой валюты развивающихся стран в 2019 году. Доходности ОФЗ приступили к снижению во второй половине дня, продемонстрировав результат до —2 бп в длинных бенчмарках.

Таким образом, в начале 2019 года у рубля и суверенных облигаций получается находить поводы для укрепления даже в те эпизоды, когда мировые финансовые площадки находятся в режиме коррекции. И это еще до того, как во второй половине месяца поступит «естественная поддержка» со стороны продаж валютной выручки под налоги.

Однако, на неделе продолжить тренд на укрепление будет не так уж просто. Новостной фон вокруг непростых и не самых успешных (до сих пор) переговоров по осям США / Китай и Великобритания / ЕС продолжит штормить мировые рынки. А завтра, 12 февраля в одном из комитетов Палаты представителей США пройдут слушания по успешности санкционной политики (в т.ч. против России).