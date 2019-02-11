На глобальных площадках наблюдается небольшое охлаждение аппетита к рисковым активам. На старте недели азиатские площадки находятся в красной зоне (японский Nikkei-225 —2%), американский фондовый рынок вырос на 17% с минимумов, достигнутых в канун Рождества и уперся в 200-дневную скользящую среднюю. С начала года рынок впитал в себя весьма много позитивных новостей (активизация переговоров между Китаем и США, смягчение риторики ФРС), но теперь становится уязвимым к любому ухудшению новостного фона. В частности, несколько раундов переговоров между Китаем и США подпитывали оптимизм на рынке, но всякий раз переговоры оканчивались лишь весьма размытыми заявлениями о том, что диалог продолжается. По мере приближения 1 марта, когда пошлины на китайский экспорт в США на сумму 200 млрд. долл. могут быть повышены с 10% до 25%, рынок может перестать довольствоваться общими формулировками, и для сохранения оптимизма может потребоваться больше конкретики.

Как следствие, у рисковых активов временно отсутствуют поводы для заметного дальнейшего роста. На текущей неделе в центре внимания глобальных площадок переговоры между США и Китаем по торговым вопросам, данные по ВВП Германии и еврозоны в 4 квартале, очередное сокращение баланса ФРС в пятницу на 43.5 млрд. долл. (максимум с начала 2018 года) и риски очередной приостановки работы американского правительства в пятницу. Данные по ВВП Европы и фактор баланса ФРС, скорее, окажут поддержку доллару, в то время как приостановка работы правительства может несколько ослабить его позиции. Совокупность перечисленных факторов может позволить доллару вновь протестировать отметку 1.13 в паре с евро по итогам недели (текущее значение 1.132).