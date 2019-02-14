Американские биржевые площадки в среду продолжили рост в ожидании торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,20%, закрывшись на отметке 2750,20 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,12%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта — до 2,71%.

Сейчас основная причина спекулятивной «игры на повышение» активов глобальных рынков связана с ожиданием заключения торговой сделки между США и Китаем. Однако, как только ожидаемое всеми соглашение будет достигнуто, на первый план сразу же выйдут забытые проблемы мировой экономики.

Решение ФРС США взять паузу в череде повышений ключевой процентной ставки в моменте ослабило позиции американской валюты, но если мы сравним экономические показатели еврозоны и Соединенных Штатов, то сможем увидеть, что поводов для сильного роста евро практически нет. Об этом красноречиво говорят последние данные по экономике ЕС. Так, согласно отчету статистического управления Евросоюза, промышленное производство 19 стран региона падает самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса.

Сейчас основная поддержка в паре EUR/USD расположена в диапазоне 1,11 — 1,12. И если она будет пройдена, то курс единой европейской валюты может достаточно быстро опуститься в район отметки 1,05.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,68%, закрывшись на отметке $63,65.

Несмотря на смешанные данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы нефти в стране выросли на 3,6 миллиона баррелей в сутки, а запасы на терминале в Кушинге сократились более чем на 1 миллион баррелей, поддержку ценам на "черное золото" оказывает рекордное с 2010 года снижение экспорта из Венесуэлы, ожидание сокращения добычи в Саудовской Аравии и спекуляции насчет торговых переговоров между США и Китаем.

На данном этапе закрепление цены фьючерсного контракта Brent над уровнем $63 создает предпосылки к его дальнейшему росту в район отметки $65.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах упал на 1,88%, закрывшись на отметке 2485,76 п. Любые намеки на санкции показывают, как хрупок российский фондовый рынок и закрытие индикатора ниже технического уровня 2490 п. сегодня может усилить продажи. Локальными поддержками выступят отметки 2465 и 2455 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 116000 и 115000 пунктов.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 66,51, снизившись на 0,96% по отношению к американскому доллару.

Поводом для резкого снижения рубля послужило внесение американскими сенаторами очередного законопроекта, предусматривающего санкции против банковского, энергетического сектора и госдолга России.

На мой взгляд, риски введения так называемых жестких санкций против ведущих отечественных банков и госдолга по-прежнему крайне малы. За развитие такого сценария говорит история с РУСАЛом, с которого Минфин США, несмотря на недовольство Сената, снял введенные в апреле 2018 года ограничения. Тем не менее, активное муссирование данной темы будет какое-то время оказывать давление на фондовый и валютный рынок страны.

В текущей ситуации локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 66,18 и 65,90. Сопротивления находятся на 66,65 и 66,80.