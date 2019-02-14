Российские правоохранительные органы провели масштабные проверки сельхозпредприятий в 13 регионах страны. Основное внимание направлено на выявление фактов уклонения от уплаты налогов.
Наш комментарий: Следственные действия коснулись различных производителей, включая подразделения агрохолдингов Русагро и Черкизово. Говорить о возможных результатах проверок пока, естественно, рано. Риски для отрасли могут быть связаны с наложением штрафов, а также с возможным похолоданием в отношениях между отраслью и государством, что может привести к пересмотру действующих в настоящее время льгот (таких как различные субсидии, пониженная ставка НДС (10%) и нулевой налог на прибыль). Если это произойдет, это может негативно сказаться на финансовых показателях сектора, снизив его привлекательность для инвесторов.