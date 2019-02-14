Как сообщили в компании QIWI, финансовый директор QIWI (QIWI US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $23,6/акцию) Александр Караваев покидает свой пост. Он останется в компании до 16 мая 2019 г., чтобы иметь достаточно времени для передачи своих должностных полномочий новому CFO, который, впрочем, пока не назначен. Г-н Караваев проработал в компании 7 лет и входил в состав команды менеджмента в тот период, когда QIWI проводила IPO.

На наш взгляд, инвесторов может разочаровать эта новость, так как г-н Караваев был хорошо знаком инвестиционному сообществу, а новый кандидат пока не объявлен. Еще одним негативным фактором может быть то, что генеральный директор компании путешествует по миру до конца мая. Таким образом, мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ для акций QIWI.