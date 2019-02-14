Компания Яндекс (YNDX US: ПО РЫНКУ; РЦ $39,5/акцию) завтра представит финансовые результаты за 4К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашим оценкам, выручка от продажи интернет-рекламы в России выросла на 15% г/г в 4К18 на фоне продолжающегося притока средств в бюджеты интернет-рекламы. Учитывая рост доли поискового сегмента Яндекса на десктопах на 0,95 п. п. г/г и на мобильных приложениях на 2,6 п. п. (по данным Яндекс.Радар), а также улучшение рекламного микса и монетизацию трафика, мы ожидаем, что выручка сегмента Поиск и портал Яндекса составит 30 млрд руб. (+25% г/г).

По нашему прогнозу, выручка сегмента Такси достигнет 6 млрд руб. (+174% г/г) на фоне роста числа поездок из-за включения поездок Uber с 7 февраля 2018 г.

Таким образом, по нашей оценке, совокупная выручка Яндекс достигнет 36,9 млрд руб. в 4К18, что на 32% выше г/г. В итоге выручка за 2018 г. составит 125,7 млрд руб., что на 34% выше г/г и соответствует консенсус-прогнозу рынка.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 4К18 вырастет на 28% г/г до 11,9 млрд руб., что соответствует скорректированной рентабельности EBITDA на уровне 32,3% (что на 1,1 п. п. ниже г/г). Мы считаем, что снижение рентабельности EBITDA г/г произошло из-за инвестиций в недавно запущенные приложения (такие, как Яндекс.Еда, Яндекс.Драйв). В итоге мы ожидаем, что скорректированная EBITDA за 2018 г. достигнет 39,2 млрд руб., что на 35% выше г/г при рентабельности 31,2% (что на 0,3 п.п. выше г/г) и в целом соответствует консенсус-прогнозу рынка.

По нашему прогнозу, скорректированная чистая прибыль за 4К18 составит 7,3 млрд руб., что на 49% выше г/г, а скорректированная чистая прибыль за 2018 г. составит 22,6 млрд руб., что на 46% выше г/г, главным образом на фоне тех же факторов, что и EBITDA.

Влияние на акции. Наши прогнозы выручки и рентабельности в целом соответствуют консенсус-прогнозу. Мы считаем, что рынок уже отразил в котировках улучшение рентабельности, которое прогнозировала компания в 2П18. Таким образом, мы считаем, что инвесторов, главным образом, будет интересовать прогноз на 2019 г.: сейчас рынок ожидает рост выручки на 29,4% г/г, что представляет собой замедление в сравнении с уровнем 2018 г.



