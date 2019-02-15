Американские биржевые площадки в четверг закрылись преимущественно на отрицательной территории на фоне разочаровывающих данных о розничных продажах.

Декабрьские продажи в США без учета автомобилей, бензина и стройматериалов упали на 1,7%, что является худшим показателем с сентября 2001 года.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,27%, закрывшись на отметке 2745,73 пункта, индикатор третью сессию подряд торгуется выше 200-дневной скользящей средней. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,41%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,09%. Индекс развивающихся рынков MSCI просел на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 2,66%.

Завершающийся сезон отчетов за четвертый квартал в целом продемонстрировал неплохие результаты американских компаний, однако по прогнозам экспертов, результаты первого квартала могут быть менее благоприятными и продемонстрируют снижение прибыли на 0,3% в годовом выражении, что может стать первым кварталом отрицательного роста, который наблюдался в 2016 году.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1%, закрывшись на отметке 2460,82 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2450 п. и 2425 пунктов, сопротивления 2480 п и 2500 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 116000 и 115000 пунктов, сопротивления 118000 п. и 119200 п.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 66,64, снизившись на 0,20% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления находятся на 66,80 и 67,20.

С начала текущего года на российский фондовый рынок приходили «горячие» деньги от западных инвестиционных фондов, что способствовало укреплению курса национальной валюты и росту акций отечественных компаний. Так, по данным Банка России, в январе нерезиденты купили отечественных облигаций федерального займа на 55 млрд рублей — максимум за последний год. Вложения иностранных фондов в российские акции составили 37,8 млрд рублей, что было рекордом за последние пять лет. Сейчас, похоже, иностранные инвесторы просто решили зафиксировать прибыль, а санкционная тема послужила лишь формальным поводом для продажи российских бумаг.