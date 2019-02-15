Вчерашний день прошел ожидаемо болезненно для российских активов – но без сокрушительных последствий. Доходности ОФЗ прибавляли до 25 бп на открытии торгов, но завершили день с более умеренным результатом, от +6 / +9 бп на переднем участке кривой до +12 / +15 бп в длине. Курс USD/RUB на максимумах достиг уровня 67.17, что соответствует скачку на 2.1% с момента выхода сообщений о новом санкционном законопроекте американских конгрессменов.

Тема санкций вновь выходит на первый план для российского рынка – и пока для инвесторов намного больше вопросов, чем ответов. Как долго будет рассматриваться новый законопроект? Будет ли корректироваться его текст? Какие еще законодательные инициативы поступят со стороны Конгресса? Какую позицию займут Президент США Д.Трамп и Казначейство? Ответы на данные вопросы будут поступать лишь в ближайшие недели / месяцы.

В ситуации высокой неопределенности, как и всегда, фокус останется на тактическом сокращении позиции в рисковых активах. Особенно в ситуации, когда с начала года и рубль, и ОФЗ встретили спрос со стороны иностранных инвесторов на волне вновь возникшего интереса к операциям carry trade.



