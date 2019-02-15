Вчера Индекс Мосбиржи так и не смог не то что пробить, но и даже серьезно потестировать поддержку 2450 пунктов. Это дает основания полагать, что силы «медведей» не так уж велики, а мощное падение последних двух дней стало больше следствием перегретости рынка, нежели серьезными опасениями санкций.

Собственно, а что случилось? То, что могут ввести запрет на покупку новых выпусков ОФЗ и наложить какие-то санкции на наши банки, мы знали еще с лета прошлого года. Более того, тогда обсуждался вариант отключение наших банков от системы расчетов SWIFT и блокирования долларовых операций, а ныне такие угрозы даже не звучат…

Поэтому сегодня все-таки ждем отскока Индекса Мосбиржи хотя бы в район 2500 пунктов, в том числе и за счет закрытия шортов.

Локомотивом рынка сегодня могут выступить бумаги нефтегазового сектора, за исключением «Роснефти». Сегодня с утра котировки нефти растут на треть процента, и все говорит в пользу того, что «черное золото» может начать тестировать отметку 65 долларов. Стратегическая же цель роста находится в районе 70 долларов за баррель. Учитывая дешевый рубль, рублевая цена нефти должна сегодня толкать «нефтянку» вверх.

Впрочем, и лидер вчерашнего падения — Сбербанк, закрылся на поддержке 204 руб, от которой вполне вероятен разворот, импульс которому может задать закрытие шортов.

Пара доллар-рубль не смогла удержаться выше отметки 67, и вчера во второй половине дня начала снижение, которое продолжится и сегодня в первой половине дня. Ждем укрепления рубля в район 66 руб за доллар.

Сегодня поздно вечером Fitch объявит решение по рейтингу России. Есть большая вероятность, что рейтинг может быть повышен на одну ступень. Причем рейтинговое решение, скорее всего, принималось до объявления законопроекта по новым санкциям, да и санкционные риски всегда в оценку рейтинга закладываются. Поэтому мы не ждем, что последние инициативы американских сенаторов найдут отражение в решении по рейтингу.

При повышении рейтинга рынок акций и рубль отреагируют ростом, но реакция будет краткосрочной. Впрочем, кукую-либо реакцию рынка мы увидим только в понедельник.