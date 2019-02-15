Внешний фон вновь был позитивный, но российский рынок продолжил отыгрывать резко возросшие риски новых американских ограничений, которые предполагают меры против российского долга, так и против банковской системы и энергетических проектов. Вполне естественно, что основной удар приняли бумаги ведущих банковских учреждений: Сбербанк (-4,43%), «ВТБ» (-2,56%). «Газпром» (-2,59%) также является одной из целей конкурентной борьбы США в связи со строительством «Северного потока-2». Между тем некоторые бумаги пользовались спросом, поскольку рынок расценивает их в качестве защитных инструментов: «Полюс» (+2,04%), «ФосАгро» (+2,02%),Polymetal (+1,56%), ГМК «Норникель» (+1,39%). Из корпоративных отчётов можно выделить «Черкизово» (+5,41%). Прибыль группы в 2018 году по МСФО выросла более чем в два раза до 12 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA упал с 3,3X до 2,9X. Активность была высокой.

По итогам торгов на объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 67,123 млрд рублей. В целом большинство аналитиков, включая «Открытие Брокер», сходятся во мнении, что предложенный более жёсткий проект ограничений для РФ не получит одобрения. В рамках прошлого обсуждения он уже получил негативный отзыв Минфина США, поскольку предлагаемые меры могут нанести ощутимый урон американским экономическим интересам. В частности, внешний долг РФ на начало 2019 года составлял $453,9 млрд. Соответственно, действия против российских банков могут заблокировать внешние платежи. Полный запрет на владение российскими долгами вынудит американских инвесторов продавать их с убытками. Соответственно, можно ждать ограничений на новые выпуски госдолга или адресные санкции, как это было ранее. Впрочем, никто не исключает того, что подобные ограничения можно будет обойти, если в Европе и Азии создадут специальные структуры для сотрудничества с РФ по типу иранских планов.

Рубль также слабел, хотя нефть этому не способствовала. В моменте курс доллара достигал отметки 67,16. Естественно, что в условиях эмоциональной реакции рынка у рубля почти не было шансов. Однако каких-либо проблем для государственных финансов текущая ситуация не создаёт, да и предполагаемые ограничительные меры вряд ли станут большим негативом. В январе федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 3,7% ВВП. Бюджет рассчитывается на основе стоимости барреля $41,6, что значительно ниже текущей цены. Соответственно, какой-либо значимой потребности во внешнем финансировании у РФ нет. Министр финансов А. Силуанов заявил о возможности использования средств ФНБ, если это потребуется для финансирования значимых экспортных проектов. Соответственно, в перспективе нескольких дней ждём успокоения рынка с вероятностью возвращения курса рубля к прежним значениям в районе 65-66, так как эти значения уже учитывали достаточно жёсткие варианты санкций. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,2% до 66,645, а евро на 0,5% до 75,275.

Торги в США завершились снижением индексов. Началось всё с того, что статистика показала падение розничных продаж в январе на 1,2%. Это самое существенное снижение потребительской активности с сентября 2009 года. Цены потребителей также замедлились больше ожиданий. PPI замедлил рост до 2% в январе с 2,5% в декабре. Впрочем, Core PPI замедлился лишь до 2,6% с 2,7%. Худшими секторами стали финансы и товары широкого потребления. В администрации Д. Трампа готовятся подписать соглашение по бюджету, но, по словам лидера республиканцев в Сенате М. Макконнелла, Д. Трамп объявит чрезвычайное положение на границе, что позволит ему построить ранее объявленное железобетонное заграждение. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также говорила о том, что президент предпримет дополнительные шаги, включая чрезвычайные меры для обеспечения безопасности на границе. И немного об отдельных бумагах. Бумаги Coca-Cola Co. обвалились на 8,44% на фоне отчётности, которая показала выручку ниже ожиданий. Cisco Systems Inc. повысила капитализацию на 1,89% после отчёта лучше ожиданий рынка. Акции Avon Products провалились на 11,3% из-за слабого отчёта, а Amazon.com упали на 1,06% на фоне отказа компании от строительства штаб-квартиры в Нью-Йорке из-за оппозиции местных политиков. По итогам дня DJIA упал на 0,41% до 25439,39 п., а S&P 500 снизился на 0,27% до 2745,73 п.

Настроения в Азии также были негативными. Слабость американского потребительского рынка непосредственно касается перспектив прибыли азиатских экспортёров. Кроме того, решимость Белого дома объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой повышает вероятность политического кризиса в Вашингтоне, так как даёт в руки демократов повод для очередных разбирательств со столь «ненавистным» Д. Трампом. Экономический советник Белого дома Л. Кадлоу также заявил о том, что пока нет какого-либо решения по поводу продления сроков заключения сделки с Китаем. Слабость японского рынка во многом определилась из-за укрепления иены до 110,3 за доллар. Промышленное производство в Японии упало на 0,1% за декабрь. Статистика в Китае также свидетельствует об ослаблении потребительского рынка. Потребительская инфляция замедлила рост до 1,7% в январе при ожиданиях 1,9%. Цены производителей Китая показали рост всего на 0,1% в январе при ожиданиях падения темпов до 0,3% с 0,9% в декабре. Таким образом, статистика в Азии уже не намекает, а непосредственно говорит об охлаждении региональной экономики. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20884,35 п. (-1,21%), Hang Seng – 27926,15 п. (-1,78%), Shanghai Composite – 2694,76 п. (-0,92%).

Нефть продолжает дорожать. Котировки даже превышали $65 за баррель Brent. Министр энергетики РФ А. Новак заявил о том, что добыча в РФ сокращена на 80-90 тыс. бар. по сравнению с октябрьскими объёмами. В Bank of America полагают, что в 2019 году средняя цена Brent составит $70 на фоне добровольного сокращения добычи в рамках OPEC+ и менее добровольного падения производства в Венесуэле и Иране. На рынке также отмечают признаки падения добычи в Бразилии, Мексике и Северном море. К 9:00 мск Brent – $64,84 (+0,42%), WTI – $54,98 (+0,35%), золото – $1315,3 (+0,11%), медь – $6075,96 (-0,65%), никель – $12125 (-0,61%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 96,913 п. К 9:00 мск EUR/USD – $1,128 (-0,07%), GBP/USD – $1,28 (+0,01%), USD/JPY – 110,34 (-0,11%).

Внешний фон перед началом торгов в России неоднозначный. Рынки Азии снижаются, сырьевые валюты слабеют, но нефть торгуется на максимальных значениях текущего года. Тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов. Однако после двух дней распродаж можно ожидать определённой стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но торги накануне также показывают наличие существенного числа покупателей на рынке.