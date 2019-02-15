Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 15 марта.

Мы ожидаем, что TRMK будет исключен из глобального индекса FTSE All-World и с учетом снижения рыночной капитализации ТМК перемещен в индекс бумаг компаний с малой капитализацией (FTSE Small Cap). Как следствие, можно ожидать продажи акций ТМК, принадлежащих фондам Vanguard, за исключением находящихся в портфеле Vanguard Emerging Markets. Это может привести к пассивному оттоку порядка 4 млн долл. С меньшей долей уверенности аналогичного действия можно ожидать в отношении SFIN. В случае перевода SFIN в категорию Small Cap отток инвестиций из данной бумаги может составить 9 млн долл. Наконец, мы ожидаем исключения URKA из индексов FTSE Global с учетом снижения ликвидности, что может привести к оттоку в 9 млн долл.

В качестве положительного момента отметим вероятное, на наш взгляд, включение в индекс FTSE All-World акций PIKK с учетом соответствия критерию ликвидности. В результате мы ожидаем притока инвестиций в данную бумагу в объеме 19 млн долл.

Мы также полагаем, что ГДР PLZL в индексах FTSE будут заменены на локальные акции, в связи с чем, по нашим расчетам, произойдет переток инвестиций из ГДР в локальные бумаги в размере 51 млн долл. Ввиду того, что ГДР Полюса являются полностью конвертируемыми и торгуются без существенного дисконта к локальным бумагам, замена в индексе одних на другие никак не отразится на размере дисконта, поскольку создаст возможность для арбитража. Однако в ближайшей перспективе в ожидании фактической имплементации изменений волатильность обоих классов акций может возрасти.