Вчера Минфин выпустил предварительный отчет об исполнении Федерального бюджета за январь 2019 г. – он был сведен с профицитом 282,6 млрд руб. (3,7% ВВП). Это выглядит вполне традиционно для этого месяца: расходы в январе гораздо ниже доходов, т.к. распорядители бюджета не успевают потратить все перечисленные им средства. С точки зрения рублевой ликвидности помимо этого негативное влияние бюджетного канала связано и с тем, что значительная часть средств, предназначенная финальным распорядителям бюджетных средств, перечисляется им не сразу и в значительном объеме временно хранится на счетах Федерального казначейства. По данным бюджета, совокупный эффект от этих двух факторов в январе превысил 1 трлн руб.

Впрочем, они были сглажены как стартом покупок валюты на открытом рынке (+187 млрд руб.), так и размещением временно свободных средств бюджета Казначейством на банковских депозитах и по договорам РЕПО (+116 млрд руб.). Влияние ОФЗ (чистые размещения с учетом процентных платежей) на ликвидность в январе было близко к нулю. В итоге объем чистого оттока ликвидности за счет Федерального бюджета в целом оказался очень близок к оттоку средств по бюджетному каналу, по данным факторов ликвидности ЦБ (700 млрд руб.).

При этом столь существенное абсорбирование ликвидности бюджетом в январе было значительно смягчено сокращением наличности в обращении, за счет чего запас ликвидности банков увеличился на более чем 500 млрд руб., поэтому система практически не заметила сдерживающего влияния сезонного бюджетного фактора, а ставки МБК в целом торговались ниже ключевой.

Консерватизм бюджетной политики в этом году сохранится: профицит бюджета составит, по нашим оценкам, около 1,7 трлн руб. за год. Однако за счет больших плановых объемов интервенций (включая отложенные покупки валюты), небольших объемов размещений ОФЗ (в условиях риска санкций) и сохранения значительной задолженности банков перед Казначейством мы считаем, что ситуация с ликвидностью останется комфортной. В таких условиях мы ожидаем сохранения дисконта RUONIA к ключевой на уровне ~15-20 б.п.