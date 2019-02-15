Минфин опубликовал статистику по исполнению бюджета за январь, в соответствии с которой доходы бюджета увеличились на 13,9% по сравнению с январем прошлого года, достигнув 1,5 трлн руб. Наиболее существенно выросли ненефтегазовые доходы — на 25% по сравнению с январем прошлого года, тогда как годовой рост нефтегазовых доходов составил только 2,9%. Доходы от НДС, на которые в январе пришлось 69% всех ненефтегазовых доходов бюджета, увеличились на 21% в сравнении с январем прошлого года и составили 556 млрд руб. после повышения ставки НДС с 18% до 20% с 1 января. Поступления от налога на прибыль юрлиц были на 46% выше уровня января 2018 года, однако их доля в ненефтегазовых доходах составила лишь 6% и они отличаются крайней волатильностью.

Расходы бюджета выросли на 8% по сравнению с январем прошлого года до 1,2 трлн руб., что соответствует планам правительства увеличить расходы в этом году на 7,7% до 18 трлн руб. В результате профицит бюджета достиг 282 млрд руб. По оценкам правительства, в этом году профицит бюджета должен составить 1,9 трлн руб. (1,8% ВВП), однако если цены на нефть будут держаться на более высоких уровнях (мы ожидаем $70/барр.), профицит может быть еще больше — 2,7% ВВП, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



