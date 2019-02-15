Вчера в первой половине дня фьючерсы Brent ближайшего месяца поставки подорожали примерно на $1/барр. до $64,8/барр. на фоне позитивной динамики фондового рынка. Рост котировок приостановился после того, как Евростат опубликовал пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 4К18. Хотя эта статистика оказалась на уровне прогнозов рынка (квартальный рост составил 0,2%), инвесторы негативно восприняли тот факт, что Германия (крупнейшая экономика еврозоны) с трудом избежала рецессии, продемонстрировав нулевой рост (после спада на 0,2% в 3К18). Аналитическое агентство Capital Economics отметило вчера, что по-прежнему прогнозирует рост ВВП Германии на 1,0% в 2019 году, однако есть серьезные риски для этого прогноза.

Напомним, что ранее на текущей неделе Управление энергетической информации США (EIA), ОПЕК и МЭА снизили оценки роста спроса на нефть в 2019 году, а этот показатель традиционно тесно коррелирует с динамикой глобального ВВП. В текущем году опасения, связанные с ростом глобальной экономики, остаются главным фактором для рынка нефти, поэтому вчера в течение дня котировки Brent снижались (вместе с фондовыми индексами) на фоне публикации данных по розничным продажам в США за декабрь (они вышли почти на месяц позднее в связи с приостановкой деятельности федеральных органов). Согласно этой статистике, розничные продажи в декабре были на 1,2% ниже, чем годом ранее, тогда как консенсус предполагал их рост на 0,1%. Падение этого показателя стало самым значительным с посткризисного 2009 года.

На фоне этих данных Brent упала в цене примерно на $1,4/барр., однако многие аналитики ставят под сомнение надежность представленной статистики, особенно с учетом того, что она продемонстрировала резкое сокращение интернет-продаж в праздничный период. Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу вчера заявил, что из-за приостановки деятельности федеральных ведомств были возможны сбои в статистических расчетах. Несмотря на вероятность того, что данные по розничным продажам будут пересмотрены в сторону повышения (пока неизвестно, когда выйдет январская статистика), рынок обеспокоен перспективами роста американской экономики и не исключает, что в текущем году ФРС не будет повышать ставку. В целом ситуация в экономике США опасений не вызывает, а Дональд Трамп недавно отметил, что "в Соединенных Штатах происходит экономическое чудо". Если последующие макроэкономические данные подтвердят ухудшение ситуации в экономике США, это будет крайне негативным фактором для цен на нефть, поскольку, согласно последнему отчету МЭА, в текущем году Соединенные Штаты должны обеспечить 20% (20,76 млн барр./сут) глобального спроса на нефть. При этом спрос в Европе в 2019 году МЭА оценивает на уровне 14,41 млн барр./сут, а в Китае — на уровне 13,47 млн барр./сут. Во второй половине вчерашней сессии нефтяному и фондовому рынкам удалось отыграть потери, и цена апрельских фьючерсов зафиксировалась на отметке $64,57/барр., что на $0,96/барр. выше итогов среды.

Сегодня утром, несмотря на коррекцию на фондовом рынке и укрепление доллара, котировки Brent держатся лишь чуть ниже $65/барр. благодаря сообщениям Energy Intelligence Group о том, что на этой неделе Saudi Aramco приостановила работы на крупнейшем в мире шельфовом месторождении Safaniyah (где суточный объем добычи составляет 1,2-1,5 млн барр.) из-за инцидента с электрооборудованием. Как ожидается, работа на месторождении и добыча на нем тяжелой высокосернистой нефти возобновятся не ранее начала марта.

Это может оказать поддержку котировкам более тяжелого сорта Dubai по сравнению с ценами на легкую нефть Brent и еще более легкий сорт WTI. Сегодня инвесторы ждут итогов американо-китайских переговоров на высоком уровне, причем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу вчера подтвердил, что сегодня состоится встреча торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина с председателем КНР Си Цзиньпином. Несмотря на то что, по словам Ларри Кадлоу, пока не принято решение относительно продления срока "торгового перемирия" (он истекает 1 марта), мы считаем, что такая вероятность не исключена с учетом прогресса, достигнутого в ходе переговоров. Мы полагаем, что этот фактор должен поддержать цены на нефть, и ожидаем, что большую часть сегодняшней сессии котировки Brent будут держаться ближе к верхней границе диапазона $64-65 за баррель.