К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы увеличились ввиду некоторого смягчения санкционной риторики. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск увеличился на 0,85% до 2481,75 пункта, а индекс РТС прибавил 1,36%, до 1172,00 пунктов. Рубль к середине дня изменился незначительно против доллара и евро. Доллар оставался выше 66,50 руб, а евро держался выше 75 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали котировки “Яндекса” (+2,99%) и бумаги “Алросы” (+1,57%). В лидерах падения были котировки ОВК (-3,45%) и акции “Русала” (-2,04%). Бумаги “Яндекса” росли после публикации финансовых результатов по US GAAP за прошлый год.

С технической точки зрения акции “Алросы” в пятницу нашли поддержку у отметки 96 руб и корректируются наверх. Тем не менее основной тренд по бумагам остается нисходящим, а в ближайшие дни высока опасность пробития поддержки с перспективой движения в район 93,65-95 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в плюсе и прибавляют порядка 0,5% на фоне данных о сокращении добычи ОПЕК+ в январе, опубликованных на этой неделе. В пятницу инвесторы ждут отчета Baker Hughes по числу буровых установок в США на этой неделе.

Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 прибавил около 1%. Региональная статистика показала рост розничных продаж Великобритании в январе на 4,2% г/г после повышения на 3,1% месяцем ранее. Профицит торгового баланса еврозоны в декабре при этом сократился с 19 млрд до 17 млрд евро.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно вырос менее чем на 0,1%. Пока не поступает однозначных новостей относительно хода торговых переговоров с КНР, хотя министр финансов США назвал их “продуктивными”. Позже в пятницу американские представители должны встретиться с председателем КНР и обсудить вопрос потенциальной встречи Си Цзиньпина с Трампом.

Рынок внутри дня

Российские фондовые индексы в первой половине сессии отступили от важных поддержек (2450 и 1160 пунктов) и направились к сопротивлениям 2480 и 1175 пунктов в условиях некоторого смягчения санкционной риторики и высоких цен на нефть. В ближайший день-два ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям. Стоит помнить, однако, что такой рост пока носит коррекционный характер.