К середине дня индекс МосБиржи повышался на 0,75% до 2479,28 п., а РТС рос на 1,3% до 1171,31 п. После двух дней распродаж отечественный рынок нашёл в себе силы для роста. Отметка 2450 пунктов по индексу МосБиржи устояла при двукратном росте объёмов торгов. Соответственно, на рынке рассчитывают, что предложенный в США пакет санкций против РФ не будет полностью одобрен, как это уже было осенью, когда Минфин США отверг большинство предложений Сената. Бумаги Yandex дорожали более чем на 2%. Компания увеличила выручку в IV квартале на 46%, а в 2019 году ждёт её роста на 28-32%. Прибыль по US GAAP в 2018 году выросла на 430% до $660,1 млн при росте выручки на 36%. Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 130 рублей на акцию из нераспределённой прибыли, что помогло бумагам компании подняться более чем на 1,5%. Активную коррекцию после распродаж демонстрировали наиболее ликвидные акции: Сбербанк, «ВТБ», «Газпром». Газовый гигант «Газпром» планирует начать поставки в Китай уже с 1 декабря текущего года. Очередные кадровые назначения стали поводом для распродаж в расписках «Русала», которые теряли почти 2% своей стоимости. Слабость также наблюдалась в бумагах «НОВАТЭКа», который также становится целью американских ограничений, поскольку конкурирует с американским СПГ на европейском рынке. Активность на рынке всё ещё была высокой. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 20 млрд рублей.

Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,25%. На следующей неделе в поддержку рубля начнёт работать налоговый период, который традиционно отличается более высоким спросом на рублёвую ликвидность. Кроме того, если в американском Сенате продолжат обсуждать возможность запрета покупки новых выпусков российского госдолга, то это может стимулировать нерезидентов более активно участвовать в размещениях до момента ввода ограничений.

В рамках встречи с представителями США Си Цзиньпин отметил, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Новости вполне хватило для того, чтобы европейские индексы забыли утреннюю слабость, которая базировалась на слабой статистике из КНР. Напомним, что потребительская инфляция в Китае замедлила рост до 1,7% в январе при ожиданиях 1,9%. Цены производителей Китая показали рост всего на 0,1% в январе при ожиданиях падения темпов до 0,3% с 0,9% в декабре. Наиболее слабым сектором в Европе были производители автомобилей, которые ждут скорого повышения пошлин в США на импортный автотранспорт. В Великобритании розничные продажи выросли в январе на 4,2% при ожиданиях роста на 3,4% и предыдущем значении в декабре 3,1%.

В середине недели министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии говорил о том, что в марте производство в стране сократится до 9,8 млн бар. Reuters обнаружил причину столь резкого падения добычи. Согласно источникам агентства, ещё пару недель назад была частично остановлена работа месторождения Саффания-Хафджи. Объёмы производства на Саффания-Хафджи составляют около 1 млн бар. в сутки.

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 96,928 п. AUD и NZD отыгрывали у доллара 0,15% и 0,3% соответственно.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка на 0,1%. Надежды на продолжение переговоров КНР и США позволяют инвесторам немного отвлечься от печальной статистики по США. Акции Pepsi могут оказаться среди наиболее активных. Компания отчиталась хуже ожиданий, но всё же решила повысить дивиденды на 3%. На вечер остаются важные отчёты: индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, промышленное производство в США, а также индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Российский рынок, скорее всего, закроет день в плюсе. После двух дней эмоциональных распродаж приходит понимание, что новый проект санкций против РФ – это осенний документ с дополнениями. Однако ещё осенью он получил негативный отзыв в Минфине из-за потенциала навредить американской экономике. Соответственно, рынок может постепенно вернуться на круги своя, то есть вновь задуматься о штурме отметки 2500 пунктов.