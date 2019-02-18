Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне завершения очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,09%, закрывшись на отметке 2775,60 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,74%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,61%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,7%, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт — до 2,66%.

Игроки с оптимизмом восприняли заявления сторон о достижении определенного прогресса в урегулировании торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира. Переговоры между двумя странами возобновятся в Вашингтоне на текущей неделе. Надежды инвесторов на заключение сделки между США и Китаем продолжают стимулировать рост на биржах Старого и Нового света. Так, индекс S&P 500 оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней имеет все шансы на тест уровня 2800 пунктов.

В понедельник биржи в США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,76%, закрывшись на отметке $66,40.

Заявление Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти и спекуляции насчет заключения торговой сделки между США и КНР по-прежнему служат драйверами роста цен на "черное золото", которые при сохранении позитивного сентимента на мировых биржах могут достичь уровня $68 за баррель по эталонному сорту Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,19%, закрывшись на отметке 2490,16 пунктов. Однако для возвращения к более уверенному росту, индикатору нужно закрепиться над уровнем 2500 п., в противном случае снижение возобновится к отметкам 2469 п. и 2450 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивление находится на отметке 119200 пунктов.

В пятницу российская валюта завершила торги на отметке 66,30, укрепившись на 0,52% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 66,20 и 65,90. Сопротивления находятся на 66,50 и 67,80.