Рынки продолжают жить надеждами на то, что КНР и США договорятся по торговым вопросам. В минувшую пятницу стало известно, что переговоры продолжатся на текущей неделе в Вашингтоне. Пока заявлений о конкретных договорённостях нет, но сама переговорная активность намекает на достаточно глубокое обсуждение существующих проблем. Соответственно, рынки рассчитывают как минимум на то, что в начале марта американские тарифы не будут повышаться. В США демократы и республиканцы договорились по бюджету, но это не спасло от ввода чрезвычайного положения, с помощью которого Д. Трамп всё же намеревается финансировать строительство стены на мексиканской границе. На российском рынке продолжают осмысливать новые предложения американских сенаторов по санкциям. Предлагаемый проект оказался ещё жёстче, чем осенний вариант, но вряд ли он получит одобрение Минфина, поскольку многие его положения способны навредить американским компаниям. После первичной шоковой реакции отечественные инвесторы вновь вернулись к покупкам, что может продолжиться и на новой неделе. Если же говорить о статистике, то она очевидно портится, говоря о вполне осязаемом замедлении мировой экономики.

США и Канада будут отдыхать в понедельник. Активность на рынках будет низкой. В Японии появится статистика базовых заказов на машиностроительную продукцию. В России в этот день появится оценка месячной динамики ВВП, а также статистика цен производителей.

Резервный банк Австралии выпустит во вторник протокол своего последнего заседания. В еврозоне появятся данные по платёжному балансу. Великобритания опубликует статистику по безработице, которая могла остаться на уровне 4% в декабре. Далее стоит обратить внимание на индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии. В США день начнётся с выступления президента ФРБ Кливленда Л. Мейстер. Далее выйдет индекс Национальной строительной ассоциации. В России ждём данные по безработице, которая могла повыситься до 4,9% в январе, а также статистику розничных продаж, которые могли замедлить рост в январе до 1%.

Япония в среду может сообщить о падении экспорта в январе на 5,5% и импорта на 2,8%. Германия может сообщить о замедлении темпов роста цен производителей в январе до 2,2% с 2,7% в декабре. В еврозоне появится предварительный индекс потребительского доверия за февраль. В США ожидается выступление президента ФРБ Далласа Р. Каплана. Поздно вечером будет опубликован протокол заседания ФРС. В России «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за IV квартал.

Четверг начнём с ночной публикации отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Австралия поделится данными по безработице. Ожидается, что она останется на уровне 5%. В этот день также будут опубликованы предварительные индексы деловой активности от Японии до США. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны снизится до 50,8 п. с 51,0 п. в январе. В еврозоне опубликуют протокол заседания ЕЦБ. В США день начнётся с выступления президента ФРБ Атланты Р. Бостика. Кроме того, в США ожидается традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по заказам на товары длительного пользования. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог упасть в феврале до 15,6 п. с 17,0 п. в январе. Картину дня дополнят отчёты продаж жилья на вторичном рынке США и Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России отчёт по МСФО представит «Газпром нефть».

Глава Резервного банка Австралии Лоуи выступит утром в пятницу. В Японии выйдет статистика по инфляции, а в Китае индексы цен на жильё. Германия уточнит ВВП за IV квартал, а затем опубликует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. В еврозоне уточнят статистику по инфляции за январь. Изменений первоначальной оценки не ожидается. В США день начнётся с выступления президента ФРБ Атланты Р. Бостика. Далее выступит президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс. В еврозоне выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым, а также выступления глав ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда и ФРБ Филадельфии П. Харкера.

Азиатские рынки начали новую неделю в оптимизме. Пятничные заявления участников переговоров США и КНР о достижении важных этапов взаимных компромиссов и о возобновлении дискуссии уже на текущей неделе в Вашингтоне вселяют надежду на то, что март станет последним месяцем наиболее активной торговой войны. Противоречия, скорее всего, останутся, но будут заморожены на какое-то время. Источником неожиданностей может стать доклад Министерства торговли США по возможным тарифам на автомобильный импорт. Положения доклада пока не стали предметом публичного обсуждения, поэтому рынки могут испытывать беспокойство лишь по самому факту риска. Азиатская статистика пока остаётся слабой. Базовые заказы машиностроительной продукции в Японии выросли в декабре на 0,9% в годовом выражении при ожиданиях роста на 4,8%. Экспорт из Сингапура упал в январе на 10,1%. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 — 21283,59 п. (+1,83%), Hang Seng — 28378,17 п. (+1,71%), Shanghai Composite — 2747,90 п. (+2,44%).

Нефть начала неделю неуверенно, хотя падение развития не получило. Продажи автомобилей в Китае упали за январь на 15,8%. А продажи автомобилей с альтернативными силовыми установками, включая электромобили, выросли на 140%. В США число активных нефтяных буровых выросло на прошлой неделе на 3 единицы до 857 штук. В остальном рынок пытается найти баланс между возможными потерями от соглашения OPEC+ и санкционных историй Ирана и Венесуэлы, а также продолжающегося роста производства в самих США. Вполне очевидно, что прогресс переговоров США и Китая снизит риски для глобальной экономики, а вместе с ними и риски замедления роста спроса на нефть. Продолжающийся рост на рынках негативно сказывается на золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 802,12 тонн до 793,03 тонн. С другой стороны, слабость макроэкономической статистики от Японии до Европы вновь предлагает задуматься о том, что центральные банки будут более активно возвращаться к проинфляционной политике. Поэтому жёлтый металл весьма неохотно дешевеет. За последний месяц золото подорожало на 3,25%, а за год подешевело всего на 1,75%. К 9:00 мск Brent — $66,49 (+0,36%), WTI — $56,29 (+0,55%), золото — $1326,1 (+0,30%), медь — $6241,31 (+1,16%), никель — $12390(-0,08%), палладий — $1423 (+1,12%), платина — $807,5 (+0,07%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 96,635 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,131 (+0,14%), GBP-USD — $1,291 (+0,16%), USD-JPY – 110,52 (+0,08%).

Отечественный рынок на прошлой неделе переваривал очередную порцию новостей о возможных санкциях со стороны США и европейских союзников. Растёт убеждённость в том, что самые «суровые» предложения вновь не получат одобрение. Однако без последствий текущий процесс обсуждений рестрикций не закончится. Более того, давление на администрацию Д. Трампа будет лишь возрастать, так как демократы вновь выражают крайнее недовольство чрезвычайным положением, а российский фактор стал главным инструментом предвыборной борьбы в последние годы. Поэтому на предстоящей неделе отечественный рынок продолжит испытывать неуверенность, что будет препятствовать повышению индекса МосБиржи выше 2500 пунктов. Поводов для очередного резкого ослабления рубля нет, и торговля продолжится в диапазоне 65,75-67,25 за доллар.