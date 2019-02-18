Яндекс (рекомендация пересматривается) опубликовал сильные финансовые результаты за 4к18, превысившие ожидания рынка на 3–4% по выручке и скорректированной EBITDA. Мы по-прежнему считаем компанию фундаментально привлекательной, однако сохраняющаяся неопределенность относительно структуры владения, по нашему мнению, не позволяет Яндексу в полной мере реализовать потенциал роста стоимости.

Выручка. В 4к18 выручка Яндекса увеличилась на 39% г/г, до 38,8 млрд руб., превысив консенсус-прогноз на 4%. Наибольший вклад в общий рост внесли сегменты Поиск и портал, Такси и Экспериментальные направления. Выручка в сегменте Поиск и портал достигла 30,7 млрд руб., причем рост ускорился до 27% г/г по сравнению с 26% г/г в 3к18. Рост выручки в сегменте Такси продолжил замедляться, хотя остался на высоком уровне (+216% г/г). В абсолютном выражении выручка Такси увеличилась на 1,8 млрд руб. за квартал. Темп роста выручки в сегменте Сервисов объявлений в 4к18 снизился до +61% г/г против +80% г/г в 3к18. Выручка от Медиасервисов повысилась на 0,3 млрд руб. за квартал, рост ускорился до 69% г/г против 43% г/г в 3к18. Экспериментальные направления принесли 1,2 млрд руб. выручки (3% общего объема до внутрисегментных расчетов) по сравнению со 146 млн руб. в 4к17.

Выручка от продажи интернет-рекламы повысилась на 18% г/г, до 29,5 млрд руб., а без учёта Яндекс.Маркета рост составил 25% г/г. Рост выручки на сайтах Рекламной сети Яндекса значительно ускорился – до 16% г/г против 7% г/г в 3к18. Рост выручки от рекламы на собственных ресурсах Яндекса замедлился до 18% г/г, но это обусловлено исключением из расчета Яндекс.Маркета ввиду деконсолидации в апреле 2018 г. Без учета Яндекс.Маркета выручка от рекламы на собственных ресурсах увеличилась на 27% г/г.

Показатели прибыли. Скорректированная EBITDA Яндекса увеличилась на 33% г/г, до 12,3 млрд руб., превысив консенсус-прогноз на 3%, рентабельность по этому показателю составила 31,7% против 33,4% годом ранее. Мы полагаем, что снижение было обусловлено вложениями в новые проекты, которые в настоящий момент показывают более низкую рентабельность, при этом их доля в общей выручке возрастает. Рентабельность в сегменте Поиск и портал уменьшилась до 43,5% против 44,4% в 4к17. Сегмент такси практически вышел на уровень безубыточности: убыток по EBITDA в 4к18 сократился до 129 млн руб. по сравнению с 711 млн руб. в 3к18. В то же время убытки от Медиасервисов и Экспериментальных направлений остались на уровнях выше 0,2 млрд руб. и 0,6 млрд руб. cоответственно.

Прогноз. По оценке Яндекса, выручка в 2019 г. может вырасти на 28–32% г/г (без учета Яндекс.Маркета) в целом по группе и на 18–20% в – сегменте Поиск и портал. Следует отметить, что компания, как правило, придерживается осторожных прогнозов в начале года.