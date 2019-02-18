Мы полагаем, что сегодня рынок будет довольно неликвидным в связи с национальным праздником в США и ОФЗ будут торговаться в боковом тренде.

На рынке МБК и в сегменте свопов ставки овернайт в пятницу прибавили по 20 б. п. и поднялись соответственно до 7,53% и 7,78%. Этому поспособствовал 5-дневный аукцион "тонкой настройки" Банка России, на котором регулятору удалось абсорбировать 500 млрд руб. избыточной ликвидности, которая с начала февраля постоянно поступала в банки с госсчетов и первоначально хранилась на корсчетах банков в ЦБ. Как следствие, текущий объем остатков на корсчетах приблизился к необходимым нормативам резервирования, и мы полагаем, что в ближайшие дни ставка МБК овернайт останется на уровне 7,5%.

Прогноз. В связи с национальным праздником в США ставки овернайт останутся без изменений на фоне сбалансированной ситуации с ликвидностью, так же как и инструменты с более длинными сроками и доходность ОФЗ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



