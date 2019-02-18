Глобальные рынки показали позитивный тренд на прошлой неделе под влиянием неоднозначной макростатистики в США (негативные данные по розничным продажам в январе на фоне позитивных данных по индексу настроений потребителей от Мичиганского университета). В целом благоприятные новости о торговых переговорах США и Китая поддержали хорошее настроение на рынках. Опережающие данные по инфляции в США стимулировали спрос на бумаги американских банков и производителей товаров широкого потребления. Мы считаем, что данный тренд продолжится.

Сырьевые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Цены на нефть выросли на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Российские рынки показали отрицательную динамику, несмотря на рост цен на нефть, из-за новостей об обсуждении новых санкций против России. Мы по-прежнему пессимистично настроены в отношении санкционной риторики и полагаем, что рынки будут негативно оценивать ее дальнейшее развитие.



