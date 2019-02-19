В понедельник европейские фондовые площадки закрылись без ярко выраженной динамики, не рискнув продолжать восходящее движение без заокеанских игроков.

Немецкий DAX снизился на 0,01%, французский CAC 40 прибавил 0,30%, британских FTSE 100 потерял 0,24%.

Рынки терпеливо продолжают ждать итогов переговоров между США и Китаем и на данном этапе уже заложили в цены акций большую часть позитива от гипотетической торговой сделки, игнорируя более слабые результаты американских компаний и неутешительные экономические показатели локомотивов еврозоны.

Так, по сообщению Бундесбанка, в четвертом квартале 2018 года темпы роста ВВП Германии были нулевыми, и скорее всего такая динамика продолжится как минимум до второй половины 2019 года.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,14%, закрывшись на отметке $66,49.

Вчера в Вене в рамках ОПЕК+ стартовали переговоры стран — экспортеров нефти, представители которых обсудят преобразование картеля в новую организацию. Однако Россия, которой поступило предложение вместе с Саудовской Аравией возглавить альянс, пока официально не подтвердила свое согласие на участие в этой организации. Тем не менее, в апреле на очередном саммите ОПЕК+ скорее всего будет официально объявлено о создании нового альянса.

Сейчас игроки возлагают надежду на прекращение торговой войны между Вашингтоном и Пекином, ожидая, что на переговорах по урегулированию конфликта, которые продолжатся на этой неделе, лидеры мировой экономики достигнут определенного прогресса.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71%, закрывшись на отметке 2472,41 пунктов. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2450 и 2425 пунктов, сопротивления 2485 и 2500 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 116800 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 118300 и 119200 пунктов.

После того, как ФРС США взяла паузу в цикле повышения процентной ставки, на долговые и фондовые площадки еmerging мarkets поступила долгожданная ликвидность от крупных западных фондов, которая в январе-феврале текущего года стала драйвером роста и российского фондового рынка. Но как говорится, "деревья не растут до небес", и на данном этапе мы наблюдаем вполне закономерную коррекцию к росту, которая кстати помимо отечественных площадок происходит на биржах Бразилии, Турции, Индии и Аргентины.

В понедельник российская валюта завершила торги на отметке 66,28, укрепившись на 0,03% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 66,50 и 67,80. Основная поддержка расположена на отметке 65,90, проход которой может усилить позиции рубля к уровням 65,45 и 65,20.