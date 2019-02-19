Неделя началась со снижения. Заметно выросли акции ОГК-2 (+6,03%). Лидерами падения стали бумаги МТС (-2,51%). Пара USD/RUB весь день торговалась в диапазоне 66,00-66,50.

ОАК (-0,07%) получит модернизацию. Глава Ростеха обозначил потребность холдинга в инвестициях в объеме порядка 250 млрд руб. Это соответствует 3/4 текущей капитализации компании. Я не ожидаю резкого размывания долей миноритарных акционеров в этом году, поскольку бюджетом такие госинвестиции не предусмотрены. Но нельзя исключать спекулятивной игры на понижение в связи с этой новостью. Если акции закрепятся ниже 0,75 руб., то с технической точки зрения, уровнем поддержки видится отметка 0,7 руб. Раскрываемых финансовых показателей недостаточно для составления фундаментального прогноза. Тем не менее, для инвесторов, которым размер участия в капитале не имеет принципиального значения, новость об инвестициях положительная. Рентабельность бизнеса, по данным годового отчета за 2017 год, около 5%. Инвестиции будут способствовать модернизации и запуску в серию новых гражданских самолетов средней вместимости, потребность которых на внутреннем рынке, по мнению компании, свыше 600 шт.

Ожидаю положительную динамику. Рынок будет отыгрывать тренды на внешних площадках, которые пока остаются позитивными. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 66,00-67,00.