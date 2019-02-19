Неделя на американском фондовом рынке начинается только сегодня. Государственный праздник, Президентский день, пришёлся на понедельник, поэтому торги вчера не велись. В настоящий момент фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в незначительном минусе, теряя в пределах 0,1%.

Сезон корпоративных отчётностей постепенно сбавляет обороты. Со вторника по пятницу отчитается 51 компания из S&P 500, что на четверть меньше, чем на прошлой неделе. Наиболее значимые игроки – это гипермаркет Walmart, сеть аптек и клиник CVS, а также производитель медицинского оборудования Medtronic.

Если компании сектора здравоохранения зависят от внутриполитических раскладов и законодательных инициатив, то отчёт Walmart, который первым из крупных ритейлеров опубликует квартальные результаты (сегодня до открытия рынка), во многом является индикатором потребительской активности американцев. Ранее обнародованная статистика по продажам подсказывает, что гипермаркет пережил не лучший период.

Так, потребительская уверенность падает уже три месяца подряд, а базовый индекс розничных продаж недавно показал самое резкое снижение с 2008 года. Национальная федерация ритейлеров (НФР) опубликовала исследование, согласно которому рост розничных продаж в США за время прошедших праздников недотянул до прогноза: 2,9% против ожидаемых 4,3-4,8%. Виной всему – временная приостановка работы правительства, которая пришлась как раз на период, за который будет отчитываться Walmart. Прогноз НФР на 2019 год – рост розничных продаж около 4%, а состояние американской экономики организацией характеризуется как устойчивое, что слегка облегчает положение дел.

Есть и торгово-политические новости. Дональд Трамп может в течение 90 дней принять меры в связи с докладом министра торговли, согласно которому импортные автомобили могут представлять угрозу национальной безопасности США. Ранее Трамп допускал введение тарифа в 25% на зарубежные машины. Список потенциальных пострадавших включает в себя Мексику, Канаду, Японию и в меньшей степени – Германию. Под удар могут попасть и американские автопроизводители, чья цепочка поставок завязана на импортные комплектующие. В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, во-первых, Трамп обещал ему пошлин не вводить, а во-вторых, если это всё-таки произойдёт, то Европа может ответить, в том числе и сокращением закупок у Америки соевых бобов и сжиженного природного газа.

Даже в отсутствие конкретных шагов и ограничений, подобный обмен предупреждениями лишний раз подчёркивает, что торговая война – это не проблема США и Китая, а проблема США и всего остального мира. На этом фоне акции BMW, Volkswagen и Daimler слегка просели, потеряв от 0,25% до 1,15%.

Сегодня ожидается выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Местер. Более значимые макроэкономические события и публикации статистических данных произойдут ближе к концу недели.