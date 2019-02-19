Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3%, недалеко от отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня локальный рынок акций будет двигаться «с оглядкой» на нефтяные котировки. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в ЕС традиционно не окажет существенного влияния на динамику российских индексов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.71%) и РТС (-0.04%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС почти не изменил своего значения при поддержке коррекционного укрепления отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи понес заметные потери под влиянием продолжающейся тенденции к усилению внешней санкционной риторики.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини официально заявила о том, что в ближайшие дни будут приняты ограничительные меры против ряда российских физических лиц в связи с инцидентом в Керченском проливе. Согласно предварительной информации, новые европейские санкции не затронут каких-либо отечественных компаний. Однако сам факт продолжения санкционной политики против РФ представляется негативом для локального фондового рынка. Свою неблагоприятную роль сыграли и громкие новости по поводу ареста в России основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Если же говорить о вчерашнем влиянии внешнего фона на отечественный рынок акций, то его можно было оценить как нейтральное. Фьючерсы на нефть сорта Brent провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в границах узкого однопроцентного диапазона $66-$66.8. Основные европейские фондовые индексы продемонстрировали лишь несущественное отклонение по итогам дня. А в США отмечался национальный праздник «День президента». По-видимому, именно к этому событию было приурочено достаточно любопытное событие. Президент Трамп сообщил о том, что он «с подачи» Японии стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек существенно слабее рынка выглядели тяжеловесные бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.83%). Они, как обычно, оказались максимально чувствительны к ужесточению санкционной риторики в отношении РФ. Не будем забывать, что отечественные банки остаются уязвимыми в отношении внешних ограничительных мер. Добавим, что обыкновенные акции «Сбербанка» вчера не сумели удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня 205 руб. В ближайшие дни они рискуют сползти к более прочной поддержке, расположенной в районе 200 руб.

Акции Газпром (GAZP RM, —1.64%) оказались под давлением на фоне известия о заметном сокращении эмитентом объемов экспорта газа в дальнее зарубежье в феврале. За первую половину текущего месяца этот показатель ухудшился на 8%. Это в значительной мере связано с эффектом «высокой базы». Однако свою негативную роль играет и теплая погода в Европе. Кроме того, инвесторов и спекулянтов беспокоит ситуация, связанная с продолжающимся политическим противодействием реализации газопроводного проекта «Северный поток-2» со стороны США и отдельных европейских стран.

Заметным событием во втором эшелоне стал сильный однодневный прирост стоимости акций ОГК-2 (OGKB RM, +6.03%). Стимулом для неожиданной активизации покупок в них послужила публикация прогноза компании «Газпром энергохолдинг» относительно финансовых результатов контролируемых электроэнергетических предприятий по РСБУ за 2018 год. Представленные данные позволяют надеяться на существенное увеличение годовой чистой прибыли компании ОГК-2. А это, в свою очередь, означает весомый рост годовых дивидендных выплат по ее акциям.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +1.06%), Полюс (PLZL RM, +1.61%), Polymetal (POLY RM, +1.52%), Распадская (RASP RM, +1.17%), ЛСР (LSRG RM, +1.18%). Как мы видим, повышенным спросом вчера пользовались в основном представители добывающего сектора, имеющие валютную выручку.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.