Глобальные площадки относительно стабильны на фоне нейтрального внешнего фона. В центре внимания финансовых рынков остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые возобновляются сегодня в Вашингтоне и продолжатся до конца недели. Фактор продолжения торговых переговоров пока поддерживает умеренный оптимизм на рынках, но по мере приближения 1 марта для сохранения оптимизма потребуется больше конкретики. Вероятное продление срока, отведенного на переговоры, фактически стало консенсусом.

Европейская валюта находится под умеренным давлением под воздействием двух факторов. Во-первых, член правления ЕЦБ Питер Прат накануне заявил о возможности пересмотра прогноза по ставкам ЕЦБ в случае сохранения слабой динамики европейской экономики. Во-вторых, на рынок вернулись опасения относительно введения повышения пошлин на европейские автомобили со стороны США. Поводом стала публикация доклада о том, что импорт автомобилей может представлять угроз национальной безопасности США. Сегодняшняя публикация индекса экономических настроений в Европе вряд ли создаст поводы для оптимизма в европейской валюте.

На горизонте ближайших месяцев к факторам, способным ослабить американскую валюту с текущих сильных уровней, можно отнести предстоящее повышение потолка государственного долга в США (март) и возможное окончание программы сокращения баланса ФРС до октября (именно данный срок пока является консенсус прогнозом).