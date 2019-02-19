Газпром нефть представит финансовые результаты за 4К18 в четверг и проведет телеконференцию в тот же день в 17:00 по московскому времени.

Мы ожидаем, что подобно другим российским производителям нефти, Газпром нефть испытает негативное влияние со стороны макроэкономической конъюнктуры, которая заметно ухудшилась после выдающегося 3К18: Urals снизилась на 8% кв/кв, и ослабление рубля на 1% кв/кв едва ли компенсирует это снижение.

По нашим прогнозам, выручка составит 650.0 млрд руб. (-6% кв/кв, +19% г/г), отражая ухудшение макроэкономической среды и снижение добычи нефти (консолидированная добыча упала на 5% кв/кв до 984 тыс барр. в сутки), а также объемы переработки, которые остались практически неизменными кв/кв на уровне 722 тыс барр. в сутки; добыча газа выросла на 6% кв/кв (до 10 млрд куб м, включая аффилированные компании).

Мы ожидаем, что EBITDA составит 145.4 млрд руб. (-26% кв/кв, +22% г/г), замедлившись относительно 3К18 из-за снижения выручки и негативного лага экспортной пошлины (минус $21/т против нулевого показателя в 3К18), а также сезонного роста SG &A-расходов в 4К.

Чистая прибыль должна составить 76.0 млрд руб. (-43% кв/кв, +18% г/г).

На телеконференции мы ожидаем услышать обновленные целевые показатели добычи на 2019 с учетом согласованного ОПЕК+ в декабре 2018 сокращения добычи (предыдущий прогноз: добыча углеводородов: +2-3% г/г), и соответствующие изменения в капзатратах. Кроме того, нам были бы интересны комментарии относительно рассматриваемых Газпром нефтью вариантов монетизации обширных запасов газа на полуострове Ямал (свыше 1 500 млрд куб м в общей сложности).



