Прошедшая неделя оказалась одной из лучших в этом году. Индексы достаточно уверенно росли фактически в течение всей недели. Случилась лишь одна небольшая остановка в четверг, но эта маленькая ложка дегтя не смогла испортить общий вполне благоприятный инвестиционный фон. В результате все основные американские индексы завершили неделю, во-первых, в уверенном плюсе, прибавив от 2,39% по индексу S&P500 до 3,1% по промышленному Dow Jones. Во-вторых, по итогам прошедшей недели все индексы покинули медвежью территорию, в которой находились с конца декабря прошедшего года. Последним это сделал индекс высоко технологичных акций NASDAQ, который по итогам пятницы вырос более чем на 20% по сравнению с минимумом, показанным в ночь перед Рождеством 24 декабря.

На отраслевом уровне лучше всего чувствовали себя акции крупнейших промышленных компаний, только в среднем подорожавшие за неделю на 3,7%. А, например, акции авиакосмической корпорации Raytheon Company (RTN, +1,92%) взлетели вверх за этот же срок почти на 7%. Но рост промышленных компаний вполне объясним, поскольку основным драйвером роста всего рынка в целом стали сообщения об успешном продвижении американо-китайских торговых переговоров. Поэтому кому как не промышленным компаниям быть главными бенефициарами этого процесса. Точно так же как и акции сырьевых компаний, цены которых шли вверх на фоне роста цен на черное золото.

Вот кто немного разочаровал инвесторов, так это FAANGовцы, которые после январского сильного и, главное, дружного роста сейчас также дружно притормозили свой бег наверх и плавненько перешли в боковик. Поэтому во многом и рост во всем технологическом секторе был «средненьким» и оказался ниже не только темпов роста в промышленном и сырьевом секторе, но также и по компаниям, работающим в сфере услуг, а также в сфере медицины и здравоохранения. Согласитесь, что видеть компании технологического сектора в середнячках очень непривычно.

В отстающих же вполне естественно оказались акции коммунального сектора. Они за неделю выросли всего лишь на 0,2%. Хотя рост в 0,2% вообще вряд ли можно считать ростом. Но, с другой стороны, учитывая совершенно неоднозначную ситуацию с банкротством одного из лидеров этого сектора, компанией PG&E (PCG, +0,06%), такой результат можно признать вполне удовлетворительным.

Ожидания рынка 19 февраля

После 3 выходных дней трейдеры вновь приступают к торговым операциям на американском рынке. К счастью, за прошедшие с пятницы дни ничего важного, что могло бы дестабилизировать ситуацию, не произошло. Пытается испортить настроение Великобритания, которая продолжает возиться со своим Брекзитом и все не может найти выхода из него. Это отражается на общем настроении на европейских рынках, но к счастью пока не затронуло ни азиатского, ни американского рынка. Здесь главное позитивной движущей силой остаются надежды на успешное продвижение американо-китайских переговоров. Хорошую толику оптимизма добавило сообщение, что президент Трамп может отсрочить повышение тарифов с 1 марта еще на 60, а может быть даже на 90 дней. То есть фактически до начала лета. И значит дата 1 марта не так страшна и не висит дамокловым мечом надо всем рынком, и есть еще поле для маневра.

Главным корпоративным событием сегодняшнего дня должен стать выход финансовой отчетности от крупнейшего ритейлера мира — компании Walmart (WMT). Отчетность появится еще до начала торгов, и если она выйдет такой как ее ожидает большинство аналитиков, а именно — весьма позитивной, то это безусловно поддержит рынок.

Но ожидать сегодня слишком уж бурного продолжения роста, который мы наблюдали в течение прошедшей недели точно не стоит. Удержаться бы на текущих уровнях! Участники рынка скорее всего предпочтут пока занять выжидательную позицию по 2-м основным причинам. Во-первых, сегодня в Вашингтоне начнется очередной раунд все тех же уже навязших в зубах американо-китайских переговоров. И от того, какую информацию мы получим по их завершению, будет во многом зависеть и дальнейшее движение на рынке.

Ну и, во-вторых, завтра будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором, напомним, была фактически пересмотрена стратегия ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки. И теперь всем будет очень интересно посмотреть на аргументацию отдельных членов Комитета по этому поводу.

Поэтому главные события этой короткой недели будут явно не сегодня. И в связи с этим нас скорее всего ждут достаточно спокойные, но «вязкие» и во многом безыдейные торги, где участники рынка будут «окапываться» на текущих уровнях с прицелом на дальнейший рост, вероятность которого пока остается очень высокой, поскольку чисто технически путь наверх сейчас открыт и ничего не мешает вновь пойти походом к историческим максимумам.