Walmart отчитался за квартал выручкой в размере $138,8 млрд, что означает рост почти на 2% с учетом вычета валютных конвертаций. Скорректированная прибыль на акцию повысилась на 6% и составила $1,41. Одним из ключевых достижений ритейлера стало увеличение онлайн-сегмента на 43% за квартал и 40% за год. Оборот компании за год достиг $514 млрд, а скорректированная прибыль на акцию выросла на 11% год к году, до $4,91. Walmart превысила большинство прогнозов аналитиков с Wall St., что помогло акциям ритейл-гиганта прибавить 3,8% в первый час основной торговой сессии.

Walmart продолжает развивать онлайн-сегмент, особенно активно этот процесс идет в Индии. Здесь ритейлер недавно приобрел компанию Flipkart. Впрочем, эта покупка не улучшила общую ситуацию в международном сегменте. Продажи Walmart International в четвертом квартале упали на 2,3%, до $32,3 млрд. Вместе с тем основной причиной отрицательной динамики стало укрепление доллара.

Полагаю, что акция Walmart имеет небольшой среднесрочный потенциал роста до $110. Однако ситуация может измениться, если компания сумеет показать темп роста онлайн-продаж выше 40% в первом полугодии 2019 года.