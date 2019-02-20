Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили торги вблизи уровней открытия при почти полном отсутствии важных новостных поводов. Торговые переговоры США и Китая продолжаются, но пока урегулируются технические вопросы. К стратегическим решениям стороны перейдут завтра, когда к обсуждению подключатся торговый представитель США Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Индекс волатильности находится на минимальном значении с 5 октября, когда S&P500 торговался на максимумах, что должно насторожить инвесторов. Дальнейшая динамика индекса будет зависеть от прохождения уровня 2800. Годовой отчет Walmart оказался несколько лучше ожиданий, следствием чего стал рост акций компании на 2.21%.

Главный розничный ритейлер США продолжает испытывать давление со стороны интернет-компаний. Рост операционных расходов на 3.2% превысил рост выручки на 2.8%. Прибыль на акцию сократилась с $3.28 до $2.26 на акцию. Но учитывая, что аналитики Wall-street ожидали большего замедления, акции компании пользовались спросом. На наш взгляд, вероятность закрепления выше $106 за акцию сейчас не высока.

Нефть марки Brent уверенно держится вблизи 66.50 за баррель и способна обновить максимум года, продолжая реагировать на сокращение добычи в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия в феврале экспортировала 6.9 млн. бар. в сутки, что является минимумом с 2017. Для примера, в ноябре 2018 ежедневные поставки достигали 8.3 млн. бар. Данные о запасах на этой неделе будут опубликованы в четверг из-за выходного в США в понедельник.

Макростатистика по РФ вчера преимущественно сигнализировала об ухудшении ситуации. Безработица в январе выросла с 4.8% до 4.9%, а оборот в ритейле замедлил рост до 1.6% с 2.3% в декабре. Имеет место эффект высокой базы конца прошлого года, так как выручка сетей традиционно достигает максимума в декабре, однако среднесрочные перспективы акций сектора находятся под вопросом, следствием чего является коррекция Магнита после сильного января.

АФК Система усилила позиции в сфере девелопмента после покупки 25% Etalon Group. В свою очередь 51% доля Системы в Лидер- Инвест наоборот перешла под контроль Etalon. Присутствие компании на рынке недвижимости остается примерно сопоставимым, но увеличивается диверсификация активов, а также имеет место эффект синергии. Размер долга Системы остается значительным, поэтому покупать акции ранее публикации годового отчета не рекомендуем. Акции Норникеля сегодня могут обновить исторический максимум на фоне роста мировых цен на медь. Сегодня отчеты по МСФО за 2018 опубликуют Новатэк и Лента.