Страх первичных аукционов продолжает довлеть над сегментом российских государственных облигаций. По итогам вчерашней сессии доходности большинства инструментов вдоль кривой ОФЗ подросли на 4-6 бп – и это в условиях нейтрального внешнего фона, штиля на валютном рынке в основную сессию (и перехода рубля к укреплению вечером по Москве) – а также отсутствия каких-либо санкционных заголовков.

Что касается параметров сегодняшних аукционов, то они в целом совпали с ожиданиями рынка. Инвесторы смогут приобрести неограниченный объем ОФЗ-ПД 26209 (июль 2022) и ОФЗ-ПД 26226 (октябрь 2026), а также 5.2 млрд руб. ОФЗ-ИН 52002 (февраль 2028). Примечательно, что по хронологии аукцион в более длинной серии ОФЗ-ПД состоится первым, — немного агрессивная стратегия. В период с июля 2018 года мы нашли лишь 6 примеров, когда Министерство финансов следовало ей при размещении 2 выпусков ОФЗ-ПД в один аукционный день, — и лишь в 2 случаях стратегия позволяла полностью разместить весь заявленный объем более длинного выпуска. Не исключено, что Минфин рассчитывает на «якорные» заявки при размещении нового бенчмарка 26226 на облигационной кривой.



