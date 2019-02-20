Доходности бенчмарков упали в отсутствие каких-либо заметных новостей, UST10Y — 2.64% (-2 бп), Bunds 10Y — 0.10% (-1 бп).

Облигации EM торговались в позитивном ключе, основные валюты EM закрылись ростом на 0.3-0.5%, доходности основных суверенных выпусков упали на 2-4 бп.

Агентство Moody's понизило рейтинг Sibanye-Stillwater на 1 ступень до Ba3 и сохранило негативный прогноз. Новость появилась уже после закрытия рынка.

Первичные размещения: ING разместила бессрочные облигации AT1 на $1.25 по 6.75%. Египет разместил 5-, 10- и 30-летние бенчмарки по 6.2%, 7.65 и 8.7% на общую сумму $4 млрд (спрос превысил $12 млрд).

Доходности российских суверенных евробондов упали на 1-3 бп, а доходности ОФЗ выросли на 3-4 бп перед аукционом. Минфин на сегодняшних аукционах предложит три выпуска: 3-летний 26209, 7-летний 26226 и 52002 с привязкой к инфляции.