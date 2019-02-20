Накануне Росстат опубликовал данные по основным экономическим и социальным показателям за январь 2019 г. Согласно этим данным, темпы прироста реальной заработной планы в январе текущего года составили 0.2% (г/г). Такой показатель во многом объясняется высокой базой (11% в январе 2018 г.), сложившейся в предыдущем периоде. Кроме того, негативным фактором, повлиявшим на темпы роста реальной заработной платы, выступило ускорение инфляции до 5% в январе (г/г). Тем не менее, по итогам года в реальном выражении реальные зарплаты могут вырасти на 1% с учетом более медленного ускорения инфляции и постепенно снижающейся базы в феврале и особенно в марте. Стоит отметить, что реальные располагаемые денежные доходы продолжили сокращаться (-1.3%) в январе, следуя динамике последних пяти лет. В результате, темп прироста оборота розничной торговли замедлился с 2.3% в декабре до 1.6% в январе (минимальные темпы с июля 2017 года). Все эти данные указывают на то, что в текущем году мы, скорее всего, будем наблюдать более слабый потребительский спрос, что снижает вероятность дальнейшего ужесточения политики Банка России.