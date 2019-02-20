Проводимые в Китае реформы металлургической отрасли, влияющие на объем предложения, перешли от этапа сокращения производственных мощностей к этапу повышения их качества. Как следствие, теперь основное внимание инвесторов, по всей видимости, направлено не столько на ситуацию, складывающуюся вокруг предложения, сколько на факторы, определяющие динамику спроса, а именно: на меры по стимулированию китайского экономического роста и на ход торговых переговоров между США и КНР. Между тем дать оценку этим факторам труднее. Катастрофа на шахте компании Vale и резкое подорожание железной руды оказали умеренную поддержку ценам на сталь. Мы ожидаем, что цены на железную руду в 2019 году останутся сравнительно высокими. Исходя из допущения, что серьезной коррекции на рынке коксующегося угля не произойдет, мы прогнозируем повышение цен на сталь в текущем году еще на $20-30 на тонну. В этих обстоятельствах самой привлекательной бумагой сектора, на наш взгляд, является Северсталь, которая обладает вертикально интегрированной бизнес-моделью. В связи с этим мы повышаем рекомендацию по акциям компании до ПОКУПАТЬ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
Металлургический и горнодобывающий сектор РФ: вертикальная интеграция снова в моде
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