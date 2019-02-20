Этот выпуск был размещен Министерством финансов 27 ноября 2018 года и позволил ведомству привлечь 1 млрд евро. Бумага была выпущена с идентификатором "RU" ISIN и ориентирована на расчеты через Национальный расчетный депозитарий (НРД). ВТБ выступил в роли единственного организатора. По итогам размещения Министерство финансов сообщило, что доля российских инвесторов среди покупателей составила 24%.

В опубликованном в минувшую пятницу обзоре ЦБ отмечает, что если рассматривать покупки еврооблигаций по типу инвесторов (он указывается при покупке ценной бумаги на определенный счет депо), то доля нерезидентов составила 55%, тогда как 44,4% приобрели российские кредитные организации (как номинальные держатели бумаги, так и владельцы); 0,6% выпуска пришлось на другие отечественные организации. При этом российские кредитные организации приобретали бумаги в основном не для клиентов, а в собственность: по данным НРД, ценные бумаги в собственности депонента составили 38,7% от объема выпуска.

В декабре 2018 года-январе 2019 этот показатель сократился на 19,5 п. п. — до 19,2%. Это означает, что российские кредитные организации, которые приобрели практически 45% выпуска при размещении, в последующие месяцы продали почти 20% выпуска на рынке. Отметим, что бумага в этот период демонстрировала положительную динамику: в декабре цены оставались стабильными, тогда как в январе показали рост на 2,7 п. п., и сегодня бумаги котируются на уровне 102,9% от номинала.

Участие российских банков при размещении Россия-25-Е показало, какую роль они могут играть в реализации программы заимствований Минфина, а также обозначило их возможный курс действий в последующие месяцы.

Вероятно, это будет важным фактором для намеченных на этот год суверенных размещений. Министерство финансов планирует привлечь в текущем году на рынке еврооблигаций 3 млрд в долларовом эквиваленте. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил: "Будем выходить на рынок облигаций в недолларовом эквиваленте. В евро и, возможно, в юанях". Мы ожидаем, что будет проведена серьезная работа по привлечению долга в евро, но не исключаем продажу долларового долга, возможно частичную. На сегодняшний день идет активная подготовка к размещению, которое может состояться уже в марте. Мы ожидаем размещения в марте-апреле и допускаем, что осенью Минфин может снова выйти на рынок еврооблигаций, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



