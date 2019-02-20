Вчера мы ожидали спекулятивного роста цен в преддверии публикации протокола заседания ФРС, однако не ожидали, что он будет столь стремительным. С утренних уровней выше $1 325/унция золото выросло до почти $1 342/унция, прибавив по итогам дня 1,1%. Сегодня утром настроения остаются оптимистичными, котировки достигли $1 346,6/унция.

Рост объясняется ослаблением доллара США: индекс DXY по итогам дня потерял 0,4%. Динамику американской валюты определили два фактора. Во-первых, инвесторы в ожидании сегодняшней публикации протокола заседания ФРС следили за комментариями президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер (подробнее в нашем ежедневном обзоре валютного рынка). Во-вторых, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США в ходе торговых переговоров настаивают на том, что КНР должна не допускать ослабления юаня в целях противодействия американским пошлинам. Если это так, и американские политики действительно пытаются повлиять на кредитно-денежную политику Поднебесной, то возможно и дальнейшее ослабление доллара США, что поддержит положительную динамику на рынке золота.

По мнению наших стратегов по валютному рынку, протокол заседания ФРС покажет, что Федрезерв по-прежнему стремится к сравнительно мягкой денежно-кредитной политике, следовательно, цены на золото могут достичь $1 350/унцию уже сегодня, считают в Sberbank Investment Research.



