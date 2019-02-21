В среду наблюдалось оживление на рынке акций – ожидания прогресса в торговых переговорах между США и КНР способствовали восстановлению спроса на развивающихся рынках в целом, которые остаются сравнительно привлекательными на фоне некоторого ослабления курса доллара США к корзине мировых валют из-за паузы в ужесточении денежной политики ФРС. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Норникель (GMKN, +3.3%), Новатэк (NVTK, +2.8%), Сбербанк (SBER, +2.4%), НЛМК (NLMK, +1.7%), АФК Система (AFKS, +1.6%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 6.5%, Южуралникеля (UNKL) – на 3.5%, Якутскэнерго (YKEN) – на 3.4%.

Фондовые индексы США прибавили в среднем в пределах 0.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в умеренном плюсе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами.

Улучшение обстановки на рынках во многом связано с ожиданиями успешного исхода торговых переговоров между США и КНР – как сообщается, стороны работают над несколькими документами, которые позволят оформить окончательное соглашение.

Текст стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованный вчера вечером, также выглядит умеренно-благоприятным для рынков акций: по всей вероятности, процесс сокращения баланса ФРС будет завершен до конца года, а новый цикл повышений базовой процентной ставки не начнется до тех пор, пока ситуация в экономике не станет более определенной (в том числе, с учетом внешних рисков).

На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением общего увеличения «спроса на риск» и «мягких» ожиданий в отношении денежной политики ФРС.