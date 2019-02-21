Утро четверга фьючерсы на основные индексы США начинают ростом в пределах четверти процента. Вчерашний день удалось закрыть в плюсе: Доу Джонс вырос на 0,24%, S&P 500 – на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite – на 0,03%.

Опубликованный вчера протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам не внёс особой ясности в один из самых волнующих вопросов: как долго ставки будут оставаться низкими. Согласно протоколам, официальные лица ФРС видят возрастающий риск рецессии и придерживаются взвешенного подхода к повышению ставок. Несмотря на негативные данные по розничной торговле, положение дел в американской экономике остаётся очень хорошим: уровень занятости высокий, а инфляция находится у целевого ориентира. В целом, протокол заседания подтверждает приверженность ФРС мягкой монетарной политике, но мнения относительно повышения ставки в текущем году разделились.

Эффект низких ставок приносит свои плоды: впервые за пять недель выросло (+3,6%) число заявок на ипотеку – следует из данных Ассоциации ипотечных банков (Mortgage Bankers Association). Ставки по ипотеке на разных горизонтах остаются вблизи минимумов за 10 месяцев. Так, стоимость заёмных средств на 30 лет на покупку дома составляет 4,66% годовых.

Несколько дней до этого инвесторы провели в ожидании публикации протоколов. Индекс доллара DXY пошёл вниз, вчера отскочив вверх от 50-дневной скользящей средней, что говорит о том, что рынок ждал более внятного отказа от повышения ставок.

Ослабление американской валюты дало импульс другим активам: до вчерашнего дня росли и акции, и сырьё, и драгоценные металлы. Вчера золото дало сбой.

Есть ещё кое-что, что заслуживает внимания. Спикеры ФРС отметили нехватку ликвидности как один из факторов, усугубивший падение рынков в конце 2018 года. Рынок, где существенную долю акций держат пассивные фонды и институциональные инвесторы с огромными портфелями, неизбежно совершает сильные движения. Так, медианная доля институциональных инвесторов в компаниях S&P 500 составляет около 87%. Популярность набирает и пассивное инвестирование – следование индексу. Говоря простым языком, небольшое число крупных игроков действуют более слаженно, чем множество индивидуальных инвесторов. Отсюда и резкие движения индекса в декабре. Не может не радовать, что проблема наконец замечена, правда, решения для неё нет.

Из наиболее значимых компаний индекса широкого рынка сегодня квартальную отчётность опубликует разработчик программного обеспечения для бизнеса Intuit и производитель продуктов питания Kraft Heinz.

Макроэкономическая статистика, которую рынок будет ждать в четверг, включает в себя февральский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, а также продажи на вторичном рынке жилья за январь.