Внешний фон на открытии торгов четверга складывается позитивный. Цены на нефть растут после достижения новых 3-месячных максимумов накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,3%. Протоколы заседания ФРС подтвердили намерение регулятора взять паузу в цикле повышения процентных ставок до прояснения ситуации с экономическими рисками, что благоприятно для фондовых настроений.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,7% вслед за улучшением общемировых настроений.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%. На площадках Китая индексы вышли в минус и теряют порядка 0,5% после повышения ранее в течение дня. В четверг и пятницу США и КНР продолжат торговые переговоры на более высокопоставленном уровне, что вселяет инвесторам надежду на благоприятные новости. В СМИ при этом появились сообщения о разработке сторонами деталей сделки.

Нефтяные фьючерсы с утра растут на 0,1-0,3%, находясь в районе новых максимумов за 3 месяца. Цены на нефть Brent поднялись выше отметки 67 долл, а котировки WTI находятся выше 57 долл, преодолев ближайшие краткосрочные сопротивления. Министр энергетики Саудовской Аравии при этом заявил, что рынок нефти сбалансируется к апрелю. Американский институт нефти в среду представил данные о росте запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 1,25 млн баррелей, в то время как совокупные запасы нефтепродуктов снизились более чем на 2 млн баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды в уверенном плюсе, но остались ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов (также район средних полос Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение краткосрочного бокового движения. Преодоление указанных отметок с технической точки зрения откроет индикаторам дорогу к максимумам текущего года (2551 пункт и 1226 пунктов).

Рубль продолжил неспешное укрепление против доллара и евро на фоне высоких цен на нефть и налогового периода. Пара доллар/рубль опустилась ниже поддержки 65,70 руб, что открывает ей откроет дорогу к минимумам января и отметке 65,17 руб. Пара евро/рубль на закрытии торгов опустилась ниже 74,50 руб и теперь может взять курс в район январского минимума 73,90 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат дополнительный импульс к повышению ввиду сохранения благоприятного внешнего фона и отсутствия санкционных новостей. Позитивные внешние факторы, однако, во многом были отыграны накануне, что ограничит повышение, так же как и близость индексов и рубля к важным техническим отметкам.