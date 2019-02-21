Согласно опубликованным Банком России данным, вложения нерезидентов в суверенные российские еврооблигации увеличились в 4К18 на $286 млн до $16,7 млрд, а их доля в общем объеме рынка сократилась с 46,3% до 45,6%.

В ноябре 2018 года Министерство финансов провело размещение номинированных в евро суверенных еврооблигаций с погашением в 2025 году на сумму 1 млрд евро. Доля нерезидентов в новом выпуске на 1 января составила более 51%, или $600 млн. Кроме этого, в 4К18 года не было как погашений, так и других размещений суверенных еврооблигаций. Таким образом, если исключить из расчетов новый номинированный в евро выпуск, то, по нашим оценкам, иностранные инвесторы сократили вложения в еврооблигации России на $0,31-0,36 млрд.

Это снижение является следствием доминирующего влияния геополитического фактора на отношение иностранных инвесторов к российскому риску. На 4К18 пришелся инцидент в Керченском проливе, а также победа демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США; эти события у многих вызвали опасения ужесточения санкционного давления на Россию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.