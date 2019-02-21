Вчера НОВАТЭК (ВВВ/Ваa2/ВВВ) опубликовал финансовые результаты за 4 кв. 2018 г., которые мы оцениваем нейтрально с точки зрения кредитного профиля компании.

Выручка выросла на 8% кв./кв. за счет роста производства сжиженного природного газа на Ямал СПГ. Результаты Ямал СПГ не консолидируются, но НОВАТЭК закупает газ с проекта для перепродажи на рыночных условиях. Поэтому дополнительные объемы газа не дают существенного эффекта на EBITDA компании. Более того, в 4 кв. из-за падения цен на нефть и негативного эффекта от «ножниц Кудрина» показатель EBITDA упал на 9% кв./кв. Так, цена на нефть марки Urals в 4 кв. снизилась на 7% кв./кв. до 68,4 долл./барр., а экспортные пошлины, напротив, выросли на 5% кв./кв. до 19,4 долл./барр. В 4 кв. также значительно выросли капитальные вложения на 37% кв./кв., так как НОВАТЭК ведет подготовительные работы по проекту Арктик СПГ-2. Тем не менее, компания показала существенный свободный денежный поток почти в 22 млрд руб., что лишь на 14% ниже предыдущего квартала.

Разработка Арктик СПГ-2 не отразится на долговой нагрузке компании

Напомним, НОВАТЭК все еще ведет переговоры с потенциальными партнерами по Арктик СПГ-2. Мощность проекта составит 19,8 млн тонн в год, что на 14% больше мощности Ямал СПГ. Первые поставки газа с проекта ожидаются в 2022-23 гг. Несмотря на рост инвестиций в новый проект по сжижению газа, мы не ожидаем повышения долговой нагрузки компании, так как высокая оценка проекта позволит полностью переложить финансирование на партнеров. Так, НОВАТЭК уже заключил договор по продаже 10%-ной доли в проекте французской TOTAL за 2,5 млрд долл. Суммарные инвестиции в Арктик СПГ-2 оцениваются в 20-21 млрд долл. Таким образом, если компания продаст 45-50% в проекте по аналогичной оценке, то это позволит покрыть ее долю инвестиций. Более того, НОВАТЭК планирует, что оценка Арктик СПГ-2 для новых сделок будет существенно выше, так как по проекту уже начаты подготовительные работы, а за счет разведочного бурения запасы газового месторождения выросли на 26% до 1,9 трлн куб. м.