После нескольких дней роста вчера на глобальных рынках рисковые активы демонстрировали преимущественно коррекционную динамику. Вчерашний день был отмечен публикацией большого объема макроэкономической статистики. Большое внимания приковывали вчера предварительные индексы деловой активности PMI по ЕС и США – тенденция к снижению индексов в производственной сфере сохраняется (показатель по США снизился с 54,7 до 53,9 пунктов, по ЕС – с 50,5 до 49,2 пунктов), но при этом показатели сферы услуг начали разворот (индекс в США вырос с 54,2 до 56,2 пунктов, а показатель по ЕС – с 51,2 до 52,3 пунктов).

Помимо этого, в Штатах вчера были опубликованы цифры по базовым заказам на товары длительного пользования (слабый рост на 0,1% при прогнозе в 0,2%) и данные по продажам жилья на вторичном рынке (снижение показателя за месяц на 1,2% при ожиданиях роста на 0,8%). В целом нельзя сказать, что вчерашняя статистика посылает однозначно негативные сигналы (восстановление индексов деловой активности в сфере услуг и вовсе дает шансы на некоторый перелом тенденции), однако при отсутствии явных драйверов для продолжения роста на рынках настроения в ходе вчерашних торгов локально ухудшились (американские индексы завершили торги умеренным снижением в рамках 0,4%).

Одной из ключевых историй на рынках остается вопрос торговых переговоров США-Китай. Стороны продолжают подготавливать меморандумы о намерениях, и, согласно сообщениям СМИ, Китай выразил готовность нарастить закупки у США сельскохозяйственной продукции на 30 млрд долл. в год. Как сообщает Bloomberg, сегодня Президент США Д.Трамп планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хе, и комментарии сторон после этого диалога могут в краткосроке повлиять на аппетит к риску на рынках.

Пока же обратим внимания, что индекс S&P 500 постепенно приближается к максимумам с середины октября на уровнях 2800-2820 пунктов, и для преодоления этого рубежа крайне желательно увидеть уверенность в разрешении большей части торговых противоречий (без этого локальная коррекция может стать базовым сценарием).

Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под давлением, и в ходе вчерашних торгов индекс Мосбиржи потерял около 0,7%. На горизонте ближайших торговых сессий диапазон 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность. В среднесрочной перспективе видим потенциал для движения в сторону исторических максимумов (приоритет пока по-прежнему отдаем внутренним секторам).