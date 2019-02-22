Торговый день начинался вполне позитивно, но затем динамика рынка ухудшилась вместе с европейскими индексами. Администрация Д. Трампа намеревается заняться разбором торговых проблем с Европой сразу после заключения сделки с Китаем. К слову говоря, переговоры США и КНР вошли в фазу формулировки конкретных договорённостей, что предполагает встречу на высшем уровне уже в марте. Соответственно, США могут повысить тарифы для Европы уже с 1 апреля. Как минимум повышение импортных пошлин на европейские автомобили на 25% приведёт к снижению экспорта в США на 50%. Это непосредственно затрагивает торговые интересы российских металлургов: ГМК «Норникель» (-1,39%), «Северсталь» (-1,53%), «НЛМК» (-0,35%). Бумаги «Газпрома» продолжили снижение, потеряв ещё 0,6%. В Евросоюзе согласовали поправки к энергетической директиве, которые могут ограничить использование «Северного потока-2» самим «Газпромом». Впрочем, данная проблема решается легко за счёт обмена объёмами с другими поставщиками, включая «НОВАТЭК» (-0,3%). «Газпром нефть» (-0,4%) сообщила о росте прибыли по МСФО в 2018 году на 48,7% при росте выручки на 28,7%. Зам. генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич заявил, что дивиденды за 2018 год значительно превысят выплаты за 2017 год. Глава «Роснефти» И. Сечин сообщил премьер-министру РФ Д. Медведеву, что lifting costs компании составляют $3,1 на баррель, что является самой низкой себестоимостью среди публичных компаний. Однако рынок сразу переложил эту цифру на язык недополученных дивидендов, уронив акции «Роснефти» на 1,6%. В лидерах дня были бумаги Polymetal (+0,67%) и привилегированные «Транснефть» (+0,56%), а в аутсайдерах оказались «Уралкалий» (-2,86%) и привилегированные «Ленэнерго» (-2,7%). Активность осталась на среднем уровне. К закрытию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,04 млрд рублей.

Сам рубль продолжил укрепляться, пользуясь благоприятными условиями для “Carry Trade”, а также спросом на валюту со стороны экспортёров. Накануне Минфин проводил аукционы ОФЗ, которые вновь показали существенный спрос на российские долговые бумаги. Инфляция в начале года оказалась не столь сильной, как многие прогнозировали. Соответственно, начали усиливаться ожидания того, что в II полугодии ЦБ РФ вновь начнёт снижать ставку. На конец 2019 года в банке «Открытие» ждут ставку на уровне 7,5%. Даже если американский сенат решит ограничить покупку новых выпусков российского долга для своих граждан и компаний, то ничто не мешает им воспользоваться текущим вполне выгодным предложением.

Американские торги завершились снижением индексов. Торговая война между США и КНР подходит к завершению, но её разрушительное влияние ещё долго будет ощущаться. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в феврале до —4,1 п. при ожиданиях снижения всего лишь до 15,6 п. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 1,2% в январе, что немного хуже ожиданий экономистов на уровне 1,4%. Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board снизился в январе на 0,1%. Предварительный индекс производственной активности от Markit снизился в феврале до 53,7 п. при ожиданиях сохранения на уровне 54,9 п. Однако в сфере услуг индекс подскочил до 56,2 п. с 54,2 п. Продажи на вторичном рынке жилья в США сократились в январе на 1,2% до 4,94 млн единиц при ожиданиях рост до 5,01 млн единиц. Таким образом, вновь подтверждается старая рыночная истина необходимости покупки ожиданий и продажи новостей. В предыдущие восемь недель американский рынок рос в ожидании заключения сделки между США и Китаем. Меж тем существуют риски того, что после этого Вашингтон начнёт полномасштабную тарифную войну с Европой. По итогам дня DJIA снизился на 0,4% до 25850,63 п., а S&P 500 упал на 0,35% до 2774,88 п.

Согласно информации Reuters, президент США Д. Трамп и представитель КНР вице-премьер Лю Хэ намерены встретиться в пятницу, чтобы уточнить некоторые детали соглашения. Возможно, что они также наметят даты встречи лидеров США и КНР. Азиатская статистика была неоднозначной. Месячные темпы роста цен на жильё в Китае снизились до минимального значения за девять месяцев, но вот в годовом выражении повысились на 10% по сравнению с 9,7% в ноябре. В целом рынки Азии также росли в ожидании сделки между двумя крупнейшими экономиками, но наступление события возвращает рынки к вопросу дальнейшего экономического развития в условиях более высокой ставки ФРС. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21421,21 п. (-0,20%), Hang Seng — 28599,59 п. (-0,11%), Shanghai Composite — 2773,89 п. (+0,80%).

Нефть не смогла продолжить своё победоносное шествие в сторону $70 за баррель Brent. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 15 февраля, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 3,7 млн баррелей до 454,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,5 млн баррелей, а дистиллятов на 1,5 млн баррелей.Импорт сырой нефти вырос на отчётной неделе на 1,312 млн баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,6 млн баррелей общих топливных поставок, или —0,1% за год, 9,0 млн баррелей бензина в сутки, или —0,4% за год, а также 4,2 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +1,4% за год. Однако самое важное состоит в том, что производство в США выросло на 100 тыс. баррелей до 12,0 млн баррелей в сутки. В Citigroup полагают, что к концу года добыча в США может возрасти до 13,0 млн баррелей в сутки. Соответственно, США самостоятельно способны решить проблему обеспечения нового спроса, который в текущем году, по разным оценкам, возрастёт от 1,0 млн баррелей до 1,4 млн баррелей в сутки. Снижение рисков торговой войны также снижает востребованность золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 5 тонн до 789,51 тонн. К 9:00 мск Brent — $67,03 (-0,06%), WTI — $56,94 (-0,04%), золото — $1328,3 (+0,04%), медь — $6401,14 (+0,22%), никель — $12850 (+0,00%), палладий $1446,6 (+0,10%).

Индекс доллара подрастал на 0,2% до 96,473 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,134 (+0,04%), GBP-USD $1,303 (-0,02%), USD-JPY 110,77 (+0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы преимущественно торгуются в минусе, сырьевые валюты незначительно слабеют, а нефть пытается удержаться за отметку $67 за баррель Brent, хотя поводы для снижения множатся. Отечественный рынок, скорее всего, продолжит торговаться в режиме консолидации. Решимости продавить поддержку 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, как нет и поводов расти выше 2500 п. Соответственно, пятничные торги могут принести небольшое снижение рынка и ослабление рубля.