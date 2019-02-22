Финансовые результаты компании оказались слабыми, но это было ожидаемо, и ГДР компании с прибавляют около 0,5%. Несмотря на рост выручки по итогам 2018 года на 13,2% до 413,6 млрд рублей на фоне роста операционных показателей, рост скорректированной EBITDA составил лишь 2% — до 36,2 млрд рублей, поэтому в целом было зафиксировано снижение рентабельности по EBITDA с 9,7% в 2017 году до 8,8% в 2018 году. Чистая прибыль «Ленты» в рассматриваемом периоде снизилась на 11,1% — до 11,8 млрд рублей из-за разовых налоговых льгот в 2017 году.

Ритейлер фокусируется, в основном, на развитии сегмента гипермаркетов, поскольку в этом сегменте меньше конкуренция, чем, например, в сегменте магазинов «у дома». Тем не менее в 2019 году «Лента» намерена снизить темпы открытия гипермаркетов и супермаркетов, что может отразиться на темпах роста выручки. По прогнозам, рост выручки компании в 2019 году снизится с 13% до 7-8%. Выручка по итогам 2019 года может вырасти до 445 млрд рублей.

«Лента» не платит дивиденды своим акционерам, но в конце октября 2018 года объявила о намерении провести обратный выкуп своих ГДР на сумму 11,6 млрд рублей, из которых потрачено всего 0,3 млрд рублей. Этот факт выступает поддержкой котировок акций компании, как и то, что с 2020 года компания планирует выплачивать дивиденды. Однако в лучшем случае дивидендная доходность по акциям компании может составить 5-6%. Считаю, что акции компании оценены рынком справедливо и не имеют потенциала к росту. Стоимость депозитарной расписки «Ленты» на текущий момент составляет 212,6 рублей.