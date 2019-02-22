Настроение вчера у участников рынка было совсем никакое… Никакое — это не значит плохое, а именно никакое — совершенно безликое и невнятное. Все хорошее было уже отыграно в предыдущие дни и недели, а чего-то плохого в принципе и не было. И поэтому торги начались вяло и безлико в небольшом минусе. Причем минус был — так, на всякий случай, а вдруг что-нибудь плохое «прилетит». Короче, плохое прямо-таки напрашивалось. По-видимому, давно «оно» не прилетало. И, естественно, если очень хочется, то получите!

«Плохое» случилось в макроданных. К счастью, это был не кошмар-кошмар, а пока просто маленькая неприятность. К этой самой неприятности безусловно надо причислить данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости, которые показали небольшое снижение вопреки ожиданиям роста со стороны большинства аналитиков. И здесь необходимо отметить, что само по себе снижение совершенно не катастрофично, но дело в том, что этот один из ключевых показателей американской экономической жизни стабильно снижается, начиная с августа прошлого года и последний раз продажи на «вторичке» опускались ниже вчерашних значений в далеком уже декабре 2015 года, то есть более 3 лет назад! Однако, тенденция! И при этом тенденция очень неприятная и опасная.

И эти данные явно подпортили участникам рынка настроение. Нет, слишком бурной реакции на вышедшие данные мы не увидели, но осадочек-то остался!

В итоге торги прошли ни шатко, ни валко, фактически на минимальных оборотах этого года. Индексы в течение всего торгового дня совершенно бездумно «возили» туда — сюда и закрыли день на абсолютно прогнозируемых уровнях в небольшом минусе.

На отраслевом уровне тоже ничего примечательного не было. Единственный сектор, закрывший день в плюсе — это коммунальщики. Но с учетом текущего развития событий это вполне естественно. Так же естественно выглядит и относительный провал компаний сырьевого сектора и прежде всего нефтянки. На фоне данных об очередном росте запасов черного золота более чем на 3,6 млн баррелей удивляться этому не приходится. Скорее удивляет, что в этих условиях цена на нефть стоит на месте, а не падает.

Из отдельных компаний по итогам вчерашнего дня, безусловно, следует выделить акции Microsoft (MSFT, +2,11%), которые пользовались повышенным спросом у инвесторов. Рост может быть и не столь впечатляющий, но здесь следует учесть, что акции всех остальных FANGMANовцев вчера продавали. На чем был рост? Ну, во-первых, сами по себе эти акции хороши, как никогда. Ну, а главным толчком к росту стал позитивный прогноз по Microsoft от аналитиков Morgan Stanley. Будем надеяться, что они не ошибаются в своих оценках.

Ожидания рынка 22 февраля

Несмотря на не очень хорошую отчетность от целого ряда компаний, которые отчитались вчера вечером сразу после окончания торгов, общий настрой это не испортило. Да, конечно, 20-ти процентное падение котировок акций продовольственного гиганта Kraft Heinz (KHC) на пост маркете впечатляет. Но все же это отдельно взятая история, которая не способна повлиять в целом на рынок. А рынок, судя по всему, намерен продолжать «стояние на рубеже», ведущим к историческим максимумам. Как мы писали ранее, передышка рынку необходима и она собственно и произошла. Вчера сходили на минимальных оборотах на 0,4% вниз, а сегодня с таким же успехом вернемся на исходные позиции.

Поэтому никуда не спешим и выжидаем более существенных поводов для похода наверх. По крайней мере именно так надо сейчас расценивать текущий локальный боковик. Спокойное завершение недели дает повод инвесторам подумать о своем портфеле и взвесить все будущие возможности и риски. Нас ждет абсолютно безыдейный спокойный день в преддверии выходных. И не более того…