Сбербанк, создающий платформенную экосистему, становится универсальным банком и старается также завоевать долю на рынке e-commerce. Яндекс и лидер отечественного банковского сектора создали платформу для электронной торговли «Беру». Бета-проект Bringly — трансграничная платформа для поставки товаров из-за рубежа в Россию, поэтому она более масштабна по сравнению с "Беру". Через бета-версию платформы Bringly потребителю доступно более 5 млн товаров, а к концу 2019 года этот объем планируется довести примерно до 20 млн. «Беру» на начальной стадии предлагала около 25 тыс. наименований продукции, и это число должно увеличиться до 75 тыс. Вероятно, после запуска платформы во втором квартале Сбербанк планирует занять около 50% российского рынка электронной коммерции.

Ежегодно объем электронной торговли в России увеличивается в среднем на 30%, таким образом, к 2025 году он достигнет $80–85 млрд.

Сберовская платформа отличается от таких крупных маркетплейсов, присутствующих в России, как Ozon и AliExpress, тем, что через нее будут доступны импортные продукты питания и биотовары с продолжительным сроком годности. Полагаю, что спросом будут пользоваться зарубежные национальные сладости, консервированные фрукты, особые сорта чая и кофе. Однако, на мой взгляд, с регулированием работы этой торговой площадки могут возникнуть сложности, так как продавцы, работающие на российском маркетплейсе, не обязаны подчиняться российскому законодательству, в частности исполнять нормативы ЗоЗПП и ГК РФ. В связи с этим непонятно, каким образом будет осуществляться ценовая политика и какое законодательство будет применяться при урегулировании нарушения прав потребителей.

Bringly предоставляет доступ в основном к китайским и турецким товарам. Стоит отметить, что цены на них зависят от волатильного рубля. Если будут введены новые санкции против России, рубль может упасть по отношению к доллару до 70 и более. Этот фактор вкупе с ограниченным предложением товаров ослабит привлекательность данной платформы для потребителя. Скорее всего, они предпочтут прямых зарубежных поставщиков, регулярно предлагающих программы лояльности, в первую очередь AliExpress, так как 90% иностранных онлайн-покупок приходится именно на китайские товары.