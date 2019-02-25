За несколько дней до основных налоговых выплат ставки МБК сползли ниже обычных уровней (на 21 февраля дисконт RUONIA к ключевой расширился до 37 б.п. с обычных 20 б.п., а на 22 февраля ставки биржевого РЕПО с облигациями предполагали дисконт в 65 б.п. против обычных 27 б.п.).

Мы полагаем, что это могло быть обусловлено тем, что банки вновь решили перестраховаться перед уплатой налогов и на недельном депозитном аукционе в прошлый вторник разместили меньше, чем предполагал и без того сниженный регулятором лимит.

В результате объем вернувшихся в систему денег 20 февраля составил 585 млрд руб., что, видимо, и подтолкнуло ставки МБК вниз. Кстати говоря, индикатором избытка ликвидности может послужить небольшой рост o/n депозитов в ЦБ по низкой фиксированной ставке (с обычных 150 до ~200 млрд руб.). В таких случаях ЦБ обычно проводит «тонкую настройку», но не в этот раз: сегодня банки платят основные налоги, а потому «тонкая настройка» могла бы оказать избыточное повышательное давление на ставки. По нашим оценкам, суммарный отток за счет НДС, НДПИ и акцизов (сегодня) составит около 800 млрд руб., а выплаты налога на прибыль (28 февраля) – чуть менее 200 млрд руб., что, как минимум, должно вернуть RUONIA к обычному дисконту в 20 б.п.

На следующей неделе завершается период усреднения, и даже пройдя налоговые выплаты, банки не должны испытать особых трудностей (средний за период объем корсчетов, как мы полагаем, превысит объем ФОР, подлежащий усреднению, 2300 млрд руб., на 50-100 млрд руб.).