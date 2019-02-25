Главным событием прошедшей пятницы, безусловно, стало очень даже эпическое падение курсовой стоимости акций одного из ведущих мировых производителей продовольствия — компании Kraft Heinz Company (KHC, —27,46%). На фоне вышедшей плохой квартальной отчетности, проблем с бухгалтерской отчетностью, что вызвало проверку со стороны SEC и неважными прогнозами на 2019 года компания только за пятницу потеряла более четверти своей капитализации. Особую «пикантность» данной ситуации придал тот факт, что основным акционером компании является инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK-B, —1,67%). При этом общие потери Баффета из-за обвала акций KHC составили более 4 млрд. Вот такая случилась в пятницу «незадача».

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. И ведь действительно все хорошо. Прошедшая неделя во многом благодаря всего 4 торговым сессиям из-за выходного в понедельник выдалась совершенно невнятной и безыдейной. Индексы фактически стояли на месте, и лишь благодаря героическим усилиям быков в пятницу, неделя завершилась в плюсе. Все индексы прибавили по 0,6-0,7% и, таким образом обозначили, что падать пока никто никуда не собирается.

На отраслевом уровне, как и неделю назад, впереди планеты всей были акции крупнейших промышленных компаний. Позитив с американо-китайских переговоров по-прежнему имеет первоочередное значение, и пройти мимо промышленных гигантов накрепко повязанных «китайскими узами» он никак не может. Также очень уверенно держались коммунальные компании. Здесь объяснение только одно — в условиях некоторой неопределенности некоторые участники рынка начали переходить из более рискованных секторов, таких, например, как технологический и биотехнологический, в более надежные.

Хотя в целом все сектора были хороши, и на этом достаточно позитивном фоне даже трудно выделить главных лузеров недели. Ну, пожалуй, к ним с некоторой оговоркой можно в какой-то степени отнести акции финансовых компаний и прежде всего акции крупнейших банков, который чувствуют себя сейчас не очень уверенно после отказа ФРС от дальнейшего процесса повышения процентной ставки.

Ожидания рынка 25 февраля

Наконец-то! Цвет сегодняшнего дня — ярко-зеленый! Везде и всюду. А глядя на рост китайского главного индекса Shanghai Composite на 5.6%, сразу можно сказать, откуда растут «ноги» этого всеобщего оптимизма. Да, совершенно верно, это позитив из недр американо-китайских переговоров и последующий оптимистичный твит (ну а где же еще?) президента США Дональда Трампа по поводу возможностей подписания всеобъемлющего торгового соглашения между США и Китаем в самом ближайшем будущем. Короче, радуемся по полной! Хотя, все же следует признать, что за исключением Китая радость на финансовых рынках не столько бурная. И все же тот факт, что фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят выше отметки в +0,5% по отношению к пятничному закрытию, говорит о многом.

Сейчас, на этой волне всеобщего позитива, рынок вполне может сделать попытку пойти к историческим максимумам, то есть вполне можно ожидать роста рынка на 4-7% в течение ближайших нескольких дней или даже недель. И исходя из этого предположения, было бы логичным купить что-нибудь хорошее, чтобы оно стало еще более хорошим. Рынок, конечно, будет расти по всему фронту, но все же быстрее всего, скорее всего, понесутся вверх акции тех компаний, которые всегда возглавляют рост.

К этой категории следует отнести прежде всего акции полупроводниковых компаний, которые и упали в октябре-декабре более всего и продолжают быть глобально недооцененными. Также на такой хайповой волне могут выстрелить и ряд акций из биотехнологического сектора. И здесь новых имен не особо много — лидеры все те же. Так что резон ставить на старых «кобылок». Они не должны подвести.