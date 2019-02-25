В лидерах роста к середине дня пребывали котировки Уралкалия (+3,83%) и бумаги Яндекса (+2,95%). В лидерах падения были котировки Распадской (-1,04%) и привилегированные акции Транснефти (-0,88 %).

Фундаментальную поддержку акциям Уралкалия оказывали новости об отправке Rinsoco Trading обязательного предложения о выкупе акций компании в ЦБ РФ.

С технической точки зрения акции Уралкалия остаются под давлением сопротивления 86,65 руб, до закрепления выше которого стоит воздержаться от наращивания краткосрочных “длинных” позиций. Преодоление сопротивления откроет перед бумагами дорогу к годовым максимумам (район 88 руб).